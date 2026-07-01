蒼蠅飛上貝果…店員壓住牠繼續賣 好丘致歉：全面消毒加裝驅蠅設備

一名網友近日在Threads發文表示，下班途中經過知名貝果品牌「好丘」南港新設門市，原本打算購買貝果當作隔天早餐，卻發現陳列櫃內有數隻蒼蠅直接停在貝果上並到處亂飛，讓她瞬間食慾全失。

原po指出，向店員反映後，對方僅回應一聲「喔」，接著打開櫃門移動貝果，將蒼蠅壓住藏起來，並未將商品直接下架處理，讓她對該品牌的衛生與服務態度大失所望，也呼籲民眾盡量選購有完整包裝的麵包，以降低食安風險。

貼文曝光後引發網友熱議，不少人分享類似經驗，有人表示曾目睹孩童打開麵包櫃舔食甜甜圈，也有人看過顧客反覆觸摸、夾取又放回商品，認為開放式陳列的麵包確實存在衛生疑慮，因此現在都優先選擇有獨立包裝的麵包。

也有網友認為，店家在接獲反映後，應立即通報主管並將受影響的商品下架銷毀，而非繼續販售，「員工教育訓練也是堪憂」、「這麼知名的品牌要慎選人員」、「超商麵包反而真的衛生有把關」。

針對該起事件，「好丘」官方也在留言區公開回應並致歉，坦承門市當天在服務流程及食安處理上確實有疏失，不應對顧客的反映缺乏警覺，也未慎重處理。品牌表示，已立即完成門市櫃體深度清潔，並於隔日開店前再次全面消毒；同時緊急加裝南港新開櫃門市的驅蠅設備、補強貝果櫃門縫隙，盡可能避免各種異物進入。此外，也已通報全台門市全面加強清潔、檢查櫃體設備，並強化員工服務態度及對食安的警覺性，避免類似事件再次發生。且已主動私訊發文給原po，希望能親自致歉。