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影／小琉球資收物爆量1500噸流標15次 縣府痛批公所失能失職

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣琉球鄉公所多次爆發垃圾危機，今年度資源回收清運流標15次，島內累積1500噸資收物，環保局長顏幸苑（左）今開記者會痛批公所失職失能。記者劉星君／攝影
屏東縣琉球鄉公所多次爆發垃圾危機，今年度資源回收清運流標15次，島內累積1500噸資收物，環保局長顏幸苑（左）今開記者會痛批公所失職失能。記者劉星君／攝影

屏東縣政府琉球鄉近年來每年百萬人次登島，垃圾量大增，鄉公所在2015年爆發垃圾危機，前年2024年垃圾清運9次流標，今年度再度出現垃圾問題，資源回收清運流標15次，逾1500公噸資收囤積島上。屏東縣政府今開記者會痛批，鄉公所失能失職，待公所7月7日招標若仍流標，縣府將介入處理。

環保局長顏幸苑說， 這不是鄉公所第一次爆發垃圾危機，2015年縣長潘孟安任內時爆發垃圾危機，當時350噸垃圾清由縣府介入協助清運。未料前年2024年流標9次爆發600噸垃圾危機，縣府出面，檢警查出環保蟑螂介入；今年2026年爆發資源回收清運問題，流標15次，累積1500噸資收物。

屏東縣政府今嚴正痛批，琉球鄉公所嚴重失能失職。顏幸苑強調，根據廢棄物清理法，廢棄物回收清除權責在鄉鎮市公所，縣府環保局負責清理，每個鄉公所都是清潔隊收垃圾、回收物，載到焚化廠之後才由環保局處理。

顏幸苑說，琉球鄉島內的資收物累積1500公噸，觀光季來臨、環境衛生問題，還有小琉球居民健康問題，與登革熱問題，鄉公所再度流標15次。公所要負責任，清運費全由環境部補助1100萬元，經費算是偏高，根據地方自治法，琉球鄉公所要自己出來解決。

顏幸苑也提到，鄉長、公所清潔隊長兼主秘都不接電話，只全由清潔隊一名清潔隊員會接縣政府環保局人員聯繫；記者從昨天到今天去電給鄉長陳國在與清潔隊長都不接電話，持續神隱。

顏幸苑說，若7月7日公所資收物開標仍流標，縣府將會出手介入。另外政風處表示，將會檢視所有招標流程，查明有無不法。

縣府也呼籲環境部，小琉球垃圾問題長期清運遇到很多困擾，環境部要介入了解協助。

屏東縣琉球鄉公所多次爆發垃圾危機，今年度資源回收清運流標15次，島內累積1500噸資收物，縣府痛批公所失職失能。圖／讀者提供
屏東縣琉球鄉公所多次爆發垃圾危機，今年度資源回收清運流標15次，島內累積1500噸資收物，縣府痛批公所失職失能。圖／讀者提供

屏東縣琉球鄉公所多次爆發垃圾危機，今年度資源回收清運流標15次，島內累積1500噸資收物，縣府痛批公所失職失能。圖／讀者提供
屏東縣琉球鄉公所多次爆發垃圾危機，今年度資源回收清運流標15次，島內累積1500噸資收物，縣府痛批公所失職失能。圖／讀者提供

屏東縣琉球鄉公所多次爆發垃圾危機，今年度資源回收清運流標15次，島內累積1500噸資收物，屏東縣政府環保局長顏幸苑（中）、警察局副局長（左）與政風處長開記者會，環保局長顏幸苑（中）痛批公所失職失能。記者劉星君／攝影
屏東縣琉球鄉公所多次爆發垃圾危機，今年度資源回收清運流標15次，島內累積1500噸資收物，屏東縣政府環保局長顏幸苑（中）、警察局副局長（左）與政風處長開記者會，環保局長顏幸苑（中）痛批公所失職失能。記者劉星君／攝影

屏東縣琉球鄉公所多次爆發垃圾危機，今年度資源回收清運流標15次，島內累積1500噸資收物，縣府痛批公所失職失能。圖／讀者提供
屏東縣琉球鄉公所多次爆發垃圾危機，今年度資源回收清運流標15次，島內累積1500噸資收物，縣府痛批公所失職失能。圖／讀者提供

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