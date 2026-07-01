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高雄路口「種傘」遮陽惹議！愛樹人批愚蠢 支持者喊先解曝曬

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄路口「種傘」遮陽惹議！愛樹人協會等環團批政策愚蠢，不如多種樹，支持者喊先解曝曬。記者郭韋綺／攝影
高雄路口「種傘」遮陽惹議！愛樹人協會等環團批政策愚蠢，不如多種樹，支持者喊先解曝曬。記者郭韋綺／攝影

南部酷暑難耐，高雄市府在捷運、輕軌轉乘路口啟用3座大型遮陽傘，每座造價近30萬元，卻引爆「種傘不如種樹」爭議；環團痛批，市府一面填平樹穴、一面花大錢插陽傘，本末倒置直批「愚蠢」；支持者認為，遮陽傘可立即改善曝曬，與植樹並不衝突。

森林城市協會理事長莊傑任表示指出，遮陽傘只能提供遮蔭，無法改善都市高溫環境，真正能降低熱島效應的是樹木，不僅能遮陽，更能透過蒸散作用替城市降溫。

他並反駁以路口安全視距為由反對植樹的說法，他說，只要選擇適合小喬木，樹幹比紅綠燈桿還細，不會影響駕駛視線；若擔心小喬木阻礙視距，那同樣也應擔心紅綠燈桿與遮陽傘立柱，不應將安全視距作為拒絕植樹的理由。

莊傑任認為，市府應優先恢復人行道綠覆率，而非投入經費設置人工遮陽設施，增加都市樹木才能根本改善炎熱氣候。

支持推動遮陽傘的議員李雅慧說，一直以來都支持增加都市樹木，樹木能遮蔭、降溫及改善熱島效應，中央也正推動都市造林政策，長遠來說當然要持續補植。

她表示，當初爭取設置遮陽傘並非要取代植樹，而是考量民眾每天都必須在路口等待紅燈，一棵樹從種植到形成完整樹蔭需要多年，行人卻無法等待，希望提供立即可使用遮陽空間。

她強調，若受到地下管線、公共設施、路口安全視距等因素限制，短期內無法種樹，就可透過遮陽傘等設施改善行人曝曬問題，認為不應陷入「種傘」或「種樹」二元對立，而應依不同場域採取適合方法，讓城市更加友善宜居。

「高雄好過日」臉書粉專挺種傘，並指高雄這次引進的手動大型遮陽傘源自韓國，每座造價約27.5萬元，相較新北市採用機械式遮陽傘每座約90萬元、台北市固定式遮陽設施總工程經費逾700萬元，成本較低。

粉專文提到，韓國自2015年起開始在首爾路口設置大型遮陽傘，近年已普及至全國超過1萬座，並納入交通附屬設施管理。

據韓國研究，遮陽傘可有效降低路口體感溫度，改善行人等候環境，也有助降低因曝曬闖紅燈，引導行人在安全位置等候，提高駕駛辨識度。

不過文中也坦言，植栽仍是最有效的降溫方式，只是大型喬木受限於路口動線、視距及公共設施配置，未必適合設置於每個路口，遮陽傘與都市植樹政策並不牴觸，且這3處遮陽傘位置也不是樹穴，不該混為一談。

高雄路口「種傘」遮陽惹議！愛樹人協會等環團批政策愚蠢，不如多種樹，支持者喊先解曝曬。記者郭韋綺／攝影
高雄路口「種傘」遮陽惹議！愛樹人協會等環團批政策愚蠢，不如多種樹，支持者喊先解曝曬。記者郭韋綺／攝影

高雄路口「種傘」遮陽惹議！愛樹人協會等環團批政策愚蠢，不如多種樹，支持者喊先解曝曬。記者郭韋綺／攝影
高雄路口「種傘」遮陽惹議！愛樹人協會等環團批政策愚蠢，不如多種樹，支持者喊先解曝曬。記者郭韋綺／攝影

高雄 捷運 樹木

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