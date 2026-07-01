快訊

「哈利波特」男星驚傳病逝享壽82歲 「反派專業戶」演活無數經典

獨／欠台糖1.7億吳乃仁關12天就獲釋 理由曝光「台糖撤回聲請」

美伊戰爭的務實與和平？敘利亞領導人的權力遊戲

聽新聞
0:00 / 0:00

健保總額成長上看5.5% 醫師公會全聯會：新增資源應往五大方向分布

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
花蓮縣府6月1日起擴大補助健保費，65歲以上縣民設籍滿1年，都可享有補助。聯合報系資料照
花蓮縣府6月1日起擴大補助健保費，65歲以上縣民設籍滿1年，都可享有補助。聯合報系資料照

衛福部全民健康保險會上周討論「116年全民健康保險醫療給付費用總額範圍」，明年成長率低推估為2.619%、高推估則是5.5%。中華民國醫師公會全國聯合會表態支持116年度健保總額維持高推估5.5%成長率。

面對超高齡社會快速來臨、慢性疾病與癌症照護需求持續增加及醫療科技日新月異的挑戰，賴清德總統提出「健康台灣」國家願景，強調健康是國力的根。近年來，政府持續提高健保總額成長率，行政院更連續兩年支持總額高推估5.5%的成長幅度，展現對醫療體系的高度重視。

全聯會認為，未來健保新增資源應優先投入以下五大方向，首先癌症已連續多年位居國人十大死因之首。政府訂定2030年癌症死亡率下降三分之一的目標，需要充足的健保資源作為後盾，加速癌症新藥、新治療技術與精準醫療的導入，減輕病友及家庭的醫療負擔。

第二AI醫療、精準醫療、數位健康及創新治療已成為全球醫療發展趨勢。健保必須有足夠成長空間，支持新藥納保、創新醫材給付及智慧醫療應用，讓台灣民眾能與世界同步享有最先進的醫療照護；第三兒童醫療、急重症照護、偏鄉醫療及罕見疾病患者，需要更多醫療資源投入。唯有合理提高支付標準，才能鼓勵更多醫療團隊投入高風險、高專業領域，確保醫療品質與可近性。

第四醫療人力短缺已是國家級挑戰，新增健保資源應持續投入改善醫師、護理師及各類醫事人員工作環境，提升待遇與留任誘因，讓更多優秀人才願意投入醫療工作，共同守護全民健康；第五台灣即將邁入超高齡社會，在宅醫療、居家照護、社區整合照護及長照3.0將成為重要政策方向。健保總額應提供足夠支持，建立醫療與長照無縫接軌的照護體系，讓長者獲得連續且完整的健康照護。

全聯會說，健保制度是台灣最重要的社會安全網，也是國人最引以為傲的制度之一。面對人口老化、醫療科技進步與國際競爭加劇，更應以長遠眼光看待健康投資，而非將其視為單純支出。

健保 願景 癌症

延伸閱讀

台康雙星臨門 乳癌生物藥獲日本藥廠授權後 7月再獲健保擴大給付

衛福部推居家化療 醫界反問：增病友憂慮、消耗醫療人力 有何好處？

健保署+中山附醫深耕台中山地醫療 17愛心醫護獲頒「十年奉獻獎」

與高雄榮總、奇美醫院策略聯盟 中山大學加速培育AI醫療人才

相關新聞

Uber今推北投「機車載客」 北市交通局長批挑釁：最高可罰2500萬

Uber今日起將以「文化體驗」為名，在北投強推為期一個月的機車載客體驗計畫，引發爭議。北市交通局長謝銘鴻今在臉書譴責，痛批Uber挑釁既有法令，市府絕不手軟。公運處表示，制度尚未建立完整保險及責任機制恐讓民眾暴露於風險中，若業者違反相關規定最高可處2500萬。

蒼蠅飛上貝果…店員壓住牠繼續賣 好丘致歉：全面消毒加裝驅蠅設備

一名網友近日在Threads發文表示，下班途中經過知名貝果品牌「好丘」南港新設門市，原本打算購買貝果當作隔天早餐，卻發現陳列櫃內有數隻蒼蠅直接停在貝果上並到處亂飛，讓她瞬間食慾全失。

小嫻發文求「熊貓血」惹議 醫師點出5輸血迷思：無法現捐現用

藝人小嫻日前代友人在社群平台發文，表示學姐的姨丈因大出血正在台大醫院搶救，急需被俗稱為「熊貓血」的「A型Rh陰性」血液，希望符合血型的民眾前往捐血。

32歲女每晚養生習慣竟致乳癌 醫示警：酒後易臉紅者更應注意

不少人認為適量飲用紅酒有益健康，但事實上，酒精與乳癌風險的關聯近年受到越來越多研究關注。營養功能醫學專家劉博仁昨(30)日在臉書表示，即使是少量飲酒，也可能增加乳癌風險，而喝酒容易臉紅的人，更應留意自身酒精代謝能力，盡量減少飲酒。

熱血研究員救台灣鳳梨外銷 如何站穩日本市場？還準備賣到美國？

過了3年，農業部農業試驗所嘉義分所植保系主任黃守宏，想起當時到農業部開會的畫面，仍歷歷在目。

交通部推「綠色運輸服務平台」3階段加碼TPASS最高獲33％回饋

交通部今推出「我的綠色足跡，解鎖美好生活 My Green Ride. My Good Life－綠色運輸服務平台」，並有3階段加碼回饋，購買TPASS 2.0及TPASS定期票的民眾，若搶在等1波早鳥時段註冊，最高可獲得18至33％總回饋或50元首購回饋金，持續搭乘公共運輸達100天，再抽華航區域現不限航點來回經濟艙機票2張。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。