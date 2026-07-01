健保總額成長上看5.5% 醫師公會全聯會：新增資源應往五大方向分布

衛福部全民健康保險會上周討論「116年全民健康保險醫療給付費用總額範圍」，明年成長率低推估為2.619%、高推估則是5.5%。中華民國醫師公會全國聯合會表態支持116年度健保總額維持高推估5.5%成長率。

面對超高齡社會快速來臨、慢性疾病與癌症照護需求持續增加及醫療科技日新月異的挑戰，賴清德總統提出「健康台灣」國家願景，強調健康是國力的根。近年來，政府持續提高健保總額成長率，行政院更連續兩年支持總額高推估5.5%的成長幅度，展現對醫療體系的高度重視。

全聯會認為，未來健保新增資源應優先投入以下五大方向，首先癌症已連續多年位居國人十大死因之首。政府訂定2030年癌症死亡率下降三分之一的目標，需要充足的健保資源作為後盾，加速癌症新藥、新治療技術與精準醫療的導入，減輕病友及家庭的醫療負擔。

第二AI醫療、精準醫療、數位健康及創新治療已成為全球醫療發展趨勢。健保必須有足夠成長空間，支持新藥納保、創新醫材給付及智慧醫療應用，讓台灣民眾能與世界同步享有最先進的醫療照護；第三兒童醫療、急重症照護、偏鄉醫療及罕見疾病患者，需要更多醫療資源投入。唯有合理提高支付標準，才能鼓勵更多醫療團隊投入高風險、高專業領域，確保醫療品質與可近性。

第四醫療人力短缺已是國家級挑戰，新增健保資源應持續投入改善醫師、護理師及各類醫事人員工作環境，提升待遇與留任誘因，讓更多優秀人才願意投入醫療工作，共同守護全民健康；第五台灣即將邁入超高齡社會，在宅醫療、居家照護、社區整合照護及長照3.0將成為重要政策方向。健保總額應提供足夠支持，建立醫療與長照無縫接軌的照護體系，讓長者獲得連續且完整的健康照護。

全聯會說，健保制度是台灣最重要的社會安全網，也是國人最引以為傲的制度之一。面對人口老化、醫療科技進步與國際競爭加劇，更應以長遠眼光看待健康投資，而非將其視為單純支出。