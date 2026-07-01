Uber今推北投「機車載客」 北市交通局長批挑釁：最高可罰2500萬

Uber今日起將以「文化體驗」為名，在北投強推為期一個月的機車載客體驗計畫，引發爭議。北市交通局長謝銘鴻今在臉書譴責，痛批Uber挑釁既有法令，市府絕不手軟。公運處表示，制度尚未建立完整保險及責任機制恐讓民眾暴露於風險中，若業者違反相關規定最高可處2500萬。

公運處表示，平台業者以機車從事載客媒合，已涉及未經核准經營汽車運輸業，依現行規定違規駕駛最高可處20萬元罰鍰，並得吊銷牌照及駕照，平台業者最高可處2500萬元罰鍰，市府對任何規避法令、破壞市場秩序之違法營運模式，表達嚴正譴責，絕不容許違法載客行為在臺北市發生。

公運處強調，目前法令未開放機車從事營業載客服務，機車營業載客涉及的不只是營業資格，更攸關民眾生命安全及乘車保障，制度尚未建立完整保險及責任機制，一旦發生交通事故，恐衍生保險理賠、事故責任及乘客權益保障等重大爭議，民眾安全恐暴露於法令未完備及保障不足的風險中。

公運處呼籲，任何業者均應遵循現行法令，在法令未開放前，不得以任何形式提供機車營業載客服務；切勿心存僥倖，以身試法。未來經查獲違法事證，即依法嚴正裁處，以維護法治、公平競爭及市民安全。