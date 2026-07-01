國際線燃油附加費7月7日起調降！長程省約621元、短程省239元

由於航空燃油價格近期下跌，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自本月7日起調降，短程航線調降為27.5美元（約新台幣876元），長程航線調降為71.5美元（約新台幣2,276元），長程約省621元、短程約省239元。交通部民用航空局已要求業者充分揭露相關資訊，以維護消費者權益。

為適度維護消費者權益，民航局於2005年與國籍航空公司協調客運燃油附加費調整機制，以中油公司公告之國際航空燃油每桶牌價為收取基準，「未達40美元」為不收費之第1級距，「40美元—未滿50美元」為開始收費之第2級距，短程航線為5美元，長程航線為13美元；當油價每增加10美元時，短程航線增加2.5美元，長程航線增加6.5美元。

民航局表示，依據中油今日公告之國際航線航空燃油價格，由每桶160.1元調降為133.29美元（自第14級距降為第11級距），國籍航空公司之國際航線客運燃油附加費短程航線由35美元調降為27.5美元，長程航線由91美元調降為71.5美元，本月7日起生效。

另民航局已請航空公司應以適當方式揭露相關背景資訊（如油料成本占總成本比例或計算方式等），以化解消費者疑慮，旅客亦可洽各航空公司或至其官網查詢相關資訊。