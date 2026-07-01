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影／環團搶救知本濕地「讓水回來」 轟台東縣府粗暴斷水
荒野保護協會副理事長陳憲政、荒野保護協會台東分會議題組組長蘇雅婷、中華民國野鳥學會秘書長呂翊維與荒野保護協會台東分會分會長蘇俊榮等，上午在立法院舉行「讓水回來 搶救知本濕地，使台東更美麗」記者會。
陳憲政表示位於台東市的知本濕地，因縣府不當的排水工程引走水源，淪為一片乾涸的荒蕪之地，呼籲台東縣政府亡羊補牢，即刻引水回流知本濕地，攜手讓水回到濕地，邁向人與自然和諧共生的美麗願景，才能讓台東縣政府以「慢經濟×台東藍×永續城鄉×南島 文化」為主題舉辦、標榜「永續」的「2026台東博覽會」才能觸動人心，配得上台東的美麗。
蘇雅婷表示「知本濕地」在卡大地布部落傳統領域中被稱為「Muveneng（沼澤地）」，是全台罕見的天然沒口溪濕地。2023年底縣府本已與生態團體和部落達成「常流水與一般降雨時，由右岸缺口往濕地流」的共識，兼顧防洪與生態，但台東縣政府違反承諾、粗暴斷水，破壞了原本漫流成湖的濕地生態、過度設計的大排斷面，更增加了農田與濕地遭遇海水倒灌的風險。希望縣府履行承諾，拆除靠近濕地這側土牆，讓水重新滋潤土地。
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