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每年新增患者1萬名 台北榮總成立攝護腺癌治療中心照護男性健康

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
攝護腺癌是國內男性常見癌症，台北榮總成立攝護腺癌治療暨研究中心，打造全方位精準醫療照護平台。圖／台北榮總提供
攝護腺癌是國內男性常見癌症，台北榮總成立攝護腺癌治療暨研究中心，打造全方位精準醫療照護平台。圖／台北榮總提供

根據衛福部癌症登記資料，攝護腺癌發生率逐年上升，躍居國內男性常見癌症之一。台北榮總院長陳威明表示，攝護腺癌為台灣男性第三大癌症、男性癌症死亡率第五位，每年約新增一萬名患者，約三成確診時已屬第四期，每年仍約有兩千人死於此病，台北榮總成立「攝護腺癌治療暨研究中心」，提升診療品質與整合照護。

台北榮總「攝護腺癌治療暨研究中心」今天成立，整合跨專科團隊與先進醫療技術，建構涵蓋早期偵測、精準診斷、個人化治療及長期追蹤的全病程照護平台。

台北榮總「攝護腺癌治療暨研究中心」第一任主任由鍾孝仁擔任，他表示，目前北榮一、二、三期攝護腺癌治療五年存活率高於九成，第四期五年存活率也超過六成。未來除臨床照護外，中心也將推動精準醫療、基因體醫學、人工智慧及臨床研究，深化國際合作，持續提升我國攝護腺癌診療品質。

北榮泌尿部主任黃逸修指出，台北榮總「攝護腺癌治療暨研究中心」中心整合泌尿部、腫瘤醫學部、放射腫瘤部、病理檢驗部、影像診療部、核醫部及營養、藥學、護理、個案管理等跨專業團隊，提供從診斷、治療到追蹤的一站式整合醫療服務。

在診斷方面，中心導入多參數磁振造影（mpMRI）、精準切片及PSMA正子攝影等技術，提升疾病偵測與分期準確度；治療則依病人病況提供達文西機器手臂手術、放射治療、重粒子治療、荷爾蒙治療、新型藥物及PSMA核種治療等多元個人化方案，兼顧治療成效與生活品質。

北榮已完成近八千例達文西手術，其中攝護腺癌手術近三千例；重粒子治療累積超過兩百例，並結合奈米刀及鎦-177放射配體治療等精準醫療技術，建立完整的攝護腺癌治療模式。陳威明表示，未來中心將持續整合資源，打造國內具代表性的攝護腺癌整合照護團隊。

北榮表示，攝護腺癌治療暨研究中心的成立是攝護腺癌照護邁向整合化、精準化與個人化的重要里程碑。未來本院將持續整合跨領域醫療資源，打造兼具診療、研究與人才培育的核心基地，不僅守護男性健康，更持續提升國人健康福祉。

台北榮總攝護腺癌治療暨研究中心今天宣成成立。圖／台北榮總提供
台北榮總攝護腺癌治療暨研究中心今天宣成成立。圖／台北榮總提供

台北榮總攝護腺癌治療暨研究中心首任主任鍾孝仁表示，將推動精準醫療、基因體醫學、人工智慧及臨床研究，深化國際合作，持續提升我國攝護腺癌診療品質。圖／台北榮總提供
台北榮總攝護腺癌治療暨研究中心首任主任鍾孝仁表示，將推動精準醫療、基因體醫學、人工智慧及臨床研究，深化國際合作，持續提升我國攝護腺癌診療品質。圖／台北榮總提供

台北榮總院長陳威明期許，台北榮總攝護腺癌治療暨研究中心打造國內最完整、最具競爭力的攝護腺癌整合照護團隊，守護國人健康。圖／台北榮總提供
台北榮總院長陳威明期許，台北榮總攝護腺癌治療暨研究中心打造國內最完整、最具競爭力的攝護腺癌整合照護團隊，守護國人健康。圖／台北榮總提供

台北榮總泌尿部主任黃逸修表示，台北榮總攝護腺癌治療暨研究中心整合跨專業團隊，提供從診斷、治療到追蹤的一站式整合醫療服務。圖／台北榮總提供
台北榮總泌尿部主任黃逸修表示，台北榮總攝護腺癌治療暨研究中心整合跨專業團隊，提供從診斷、治療到追蹤的一站式整合醫療服務。圖／台北榮總提供

北榮 攝護腺癌 衛福部

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