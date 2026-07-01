Apple Pay免解鎖「秒嗶」進站 北捷上路首日尖峰逾5千人次使用

北捷7月起全面開放雙北轄內台北捷運除三鶯線外，將全面開放國內、外信用卡及已綁定信用卡的手機行動支付感應閘門，今天上路首日，通勤時間超過5千使用人次，預計今天可突破2萬人次感應，不少民眾也直接將感應功能綁在Apple Watch連手機都不用拿出來就可以進站，便利性再提升。

台北捷運今天首日開放國內外信用卡及已綁定信用卡的手機行動支付感應閘門，旅客無須購票、免儲值，持手機或信用卡即可直接感應進出站，根據統計上午6時至9時，相關使用人數約5000人次，約是過去測試期間60%，預估今天使用人數可以上看到2萬人次。

外界好其未來包含特殊身分別如定期票、敬老愛心卡，是否可以使用，北捷說，根據信用卡產業安全規定交易端不會留存真實卡號，無法像電子票證一樣寫入資料，因此無法在卡片上註記搭乘次數或累積金額，目前暫時無法將相關身分別帶入。

而今天上路第一天，實際觀察台北車站也有不少人使用該功能，包含一般通勤族、觀光客等，但由於悠遊卡、乘車碼、信用卡感應地方皆不同，還是有民眾不熟悉刷錯地方，不過大致通勤仍算順暢，陳姓民眾表示，通勤變得更方便，甚至連手機都不用拿出來，只要把Apple Watch靠近感應就能進站，也能節省更多時間。

而原先規畫單程票藍色代幣將退場，改為紙張QR碼，北捷表示，考量購買單程票旅客習慣目前會先採取雙軌並行，會考量旅客的使用習慣及實際的轉換率，再來討論退場時機。

原先規畫單程票藍色代幣將退場，改為紙張QR碼，北捷表示，考量購買單程票旅客習慣目前會先採取雙軌並行，會考量旅客的使用習慣及實際的轉換率，再來討論退場時機。記者洪子凱／攝影