Uber北投試辦機車載客 交通部：用「文化體驗」包裝仍違法

Uber將於今天下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，強調此次文化體驗的安全措施、相關保障及支援將依適用機制及有關規範辦理。但交通部表示，政府不允許機車從事違法載客商業活動，就算是用免費的文化體驗來包裝，但是依據「營運樣態事實」認定，而非以是否收費來判斷。

今年5月Uber傳出擬在北投試辦「機車載客」服務，當時交通部表示法令上不允許，若違規經營且載客，駕駛人最高罰20萬、公司最高罰2500萬。但Uber仍低調推出服務，今天下午2時起，在北投地區進行為期1個月的「短期文化體驗計畫」機車載客服務，活動期間乘客可免費搭乘體驗。

交通部政務次長陳彥伯今表示，現行公路法沒有開放機車作為營運載客的工具，Uber規畫這樣的營運方式是違法的，政府不允許機車從事違法載客的商業活動。

陳彥伯說，雖然業者是用免費的文化體驗來包裝，但有無違法是依據「營運樣態事實」認定，而非有無收費來判斷，體驗活動本質就是種商業營運特性，重申此為違法行為。

陳彥伯指出，此案台北市政府也對外說明，認為是不法行為，交通部支持台北市政府的態度及依法行政的立場，後續經查確實有違法的情形，也支持台北市政府依照公路法懲處。