民團指知本濕地因不當排水淪為荒蕪 籲台東縣府馬上引水回流

2026台東博覽會即將於7月3日盛大展開，該博覽會以「慢經濟×台東藍×永續城鄉×南島文化」為核心對外展示。荒野保護協會和中華民國野鳥學會等民間團體，今於立法院召開記者會表示，知本濕地如今因縣府不當的排水工程引走水源，淪為一片乾涸的荒蕪之地，呼籲台東縣政府亡羊補牢、即刻引水回流知本濕地，這場標榜「永續」的博覽會才能觸動人心，配得上台東的美麗。

荒野保護協會台東分會環境議題組長蘇雅婷指出，知本濕地在卡大地布部落傳統領域中被稱為「Muveneng（沼澤地）」，是全台罕見的天然沒口溪濕地。2023年底縣府本已與生態團體和部落達成「常流水與一般降雨時，由右岸缺口往濕地流」的共識，兼顧防洪與生態。

然而，斥資1500 萬元的「射馬干大大排延伸工程」，不僅未做生態檢核，更違背承諾築起土牆阻斷水源，這項人為工程不僅破壞了原本漫流成湖的濕地生態，其過度設計的大排斷面，更反而增加了農田與濕地遭遇海水倒灌的風險，希望縣府履行承諾，拆除靠近濕地這側土牆，讓水重新滋潤土地。

中華民國野鳥學會秘書長呂翊維強調，知本濕地是國際認證的「重要野鳥棲地」（IBA-TW040），紀錄鳥種高達220種以上，居台東所有野鳥熱點之冠，因兼具河口、海岸、樹林、灌叢、短草地及沒口湖等多層次的環境，同時孕育四季穩定繁殖的留鳥與定期往返的候鳥，從瀕危的東方白鸛、黑面琵鷺，冬天吸引雁鴨、鸕鷀、鷺鷥及鸊鷉等遷徙水鳥在此駐足，充分體現從水域到陸域無可替代的「地景多元性」。

台東縣野鳥學會總幹事官佳岫指出，公共工程若執意破壞棲地完整性，導致沒口湖永久消失，將對東亞澳遷徙線上的留鳥與候鳥造成不可逆的傷害，治水不能只看工程目標，必須將生態監測納入決策，把珍貴的自然資產還給下一代。

國立宜蘭大學土木工程學系助理教授黃國文從科學與防災角度提出建言，從水利署圖資顯示，知本溪口本就是易淹水區，知本濕地若能在平常無洪水時引水入濕地、維持棲地多樣性，在洪水來臨時發揮滯洪功能，才是減緩地方淹水，是最聰明的共生治水策略。而濕地也具備固碳、調節氣候與滯洪的無價功能，絕非可以輕易填平、委外開發的閒置荒地。

荒野保護協會台東分會分會長蘇俊榮表示，台東藍的天空與海洋，正需要知本濕地這條藍綠縫合帶，才是完整的「台東藍」。