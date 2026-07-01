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「愛吃麵包」引發代謝症候群 58歲男戒掉一習慣逆轉糖尿病前期

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署「2026逆轉代謝 健康加值」活動自即日起開放報名至9月30日，民眾可透過醫療團隊的專業指導，有機會改善代謝異常。記者廖靜清／攝影
國健署「2026逆轉代謝 健康加值」活動自即日起開放報名至9月30日，民眾可透過醫療團隊的專業指導，有機會改善代謝異常。記者廖靜清／攝影

58歲熱愛烘焙的吳先生，因攝取過多精緻澱粉、忽略奶油與精緻糖的陷阱，糖化血色素（HbA1c）竟攀升到5.7% 屬於醫學上的「糖尿病前期」。因為血糖控制亮起黃燈，求助減重門診。醫療團隊並未要求他戒掉喜愛的麵包與甜點，而是透過每3個月一次諮詢，增加原型食物攝取並建立每日步行習慣，終於由糖尿病前期門檻回到正常範圍。

吳先生分享，過去非常愛吃湯麵、嗜甜食，每餐一定把湯喝完。為了逆轉糖尿病，戒掉把湯喝光的習慣、少吃甜食，逛大賣場也避開具誘惑的零食區。今年5月回診，健檢項目紅字終於只剩項一項，體重跟腰圍也落在標準數字。他呼籲，只要願意開始，一定會找回更健康的自己。

統計顯示，台灣20歲以上成人約每10人就有3人罹患代謝症候群，不僅罹患糖尿病、高血壓、高血脂的風險大增，未來發生心臟病與腦中風的機率更比一般人高出2至6倍。國健署副署長林莉茹表示，成人預防保健服務年齡已下修至30歲，提供30至39歲民眾每5年1次免費健康檢查，民眾應多加利用。

林莉茹說，除了成人健檢，勞工健檢、自費健檢也涵蓋三高相關檢查項目，民眾完成檢查後，不應對「紅字」置之不理，更要主動了解檢查結果，若符合代謝症候群風險條件，應盡早加入防治計畫，由醫師、護理師及營養師組成的醫療團隊提供個別化健康管理與追蹤，及早阻斷慢性病發生。

國健署自2022年推動「代謝症候群防治計畫」，至今已邁入第4年，全台已有約3600家醫療院所加入，累計服務超過60萬名民眾。截至今年6月底，完成至少3次追蹤管理者約18萬人，其中近2成已成功擺脫代謝症候群，顯示透過持續追蹤與生活型態調整，代謝異常並非無法逆轉。

所謂代謝症候群，是指腰圍過粗、血壓偏高、空腹血糖偏高、三酸甘油脂偏高及高密度脂蛋白膽固醇（HDL）偏低等5項危險因子中，符合3項以上即可診斷。由於患者大多沒有明顯症狀，常被稱為「沉默的健康殺手」，卻是日後慢性病的重要源頭。

第一線醫師也觀察到，許多民眾最大的困難並非不知道健康重要，而是「知道卻做不到」。桃園市基層診所院長姜博文表示，改善代謝症候群其實沒有想像中困難，只要把握「多吃原型食物、少油炸、少喝含糖飲料、多運動」四大原則，再配合醫療團隊持續追蹤，就有機會逐步改善各項代謝指標。

為鼓勵民眾參與代謝症候群防治計畫，並積極改善健康指標，國健署「2026逆轉代謝 健康加值」活動自即日起開放報名至9月30日。成功改善腰圍（或BMI）、血壓、血糖或血脂等指標者，可獲得抽獎資格；成功逆轉代謝症候群者，更有機會抽中新型智慧手機等大獎。

58歲的吳先生，經過食材調整並養成每天步行的習慣，逆轉糖尿病前期。記者廖靜清／攝影
58歲的吳先生，經過食材調整並養成每天步行的習慣，逆轉糖尿病前期。記者廖靜清／攝影

糖尿病

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