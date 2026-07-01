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關節持續疼痛腫脹僵硬 醫：可能不是老化而是類風濕性關節炎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國軍台中總醫院風濕免疫科醫師蔡孟格說，類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，若未及時診斷與治療，長期發炎可能造成關節永久性損傷與變形。圖／國軍台中總醫院提供
國軍台中總醫院風濕免疫科醫師蔡孟格說，類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，若未及時診斷與治療，長期發炎可能造成關節永久性損傷與變形。圖／國軍台中總醫院提供

一名80歲男性因全身多處關節疼痛就醫，他說症狀出現在雙手、膝蓋及關節，後來反覆疼痛與腫脹逐漸加重，不僅上下樓梯變得困難，連平地行走都必須依靠拐杖。醫師檢查後，發現他關節發炎情形明顯，經進一步安排膝關節抽液檢查及相關血液檢驗，確診罹患的是類風濕性關節炎

國軍台中總醫院風濕免疫科醫師蔡孟格說，類風濕性關節炎是一種自體免疫疾病，若未及時診斷與治療，長期發炎可能造成關節永久性損傷與變形，嚴重時甚至影響生活自理能力。民眾若出現持續性關節疼痛、晨間僵硬超過30分鐘、多處關節腫脹，或因關節不適導致活動受限，建議盡早至風濕免疫科就醫檢查。

他說，患者過去因手腳腫脹積水，多次就診仍未改善。經依據患者的病情安排免疫調節藥物治療，並定期追蹤發炎指數與關節狀況。經過3個月規律治療，患者的關節疼痛與腫脹明顯改善，發炎指數也大幅下降，原本需要拐杖輔助行走的情況逐漸好轉，目前已能自在行走，日常生活功能恢復良好。

蔡孟格說，關節疼痛是高齡長輩常見的不適症狀，許多人會將其視為年紀增長或關節退化所致，因此選擇忍耐，或自行服用止痛藥緩解不適。建議民眾若出現多處關節持續疼痛、腫脹、僵硬，甚至已影響日常活動，就不應單純視為老化現象，應提高警覺，及早就醫評估是否與類風濕性關節炎有關。且隨著醫療進步，多數患者只要及早發現、規律治療並定期追蹤，都有機會控制發炎反應，降低關節受損與功能惡化的風險，維持良好生活品質。

類風濕性關節炎 老化

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