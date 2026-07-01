昨三鶯線通車出現零星小狀況 侯友宜：已立即改善

捷運三鶯線昨天下午2點正式通車，昨日通車發生零星小狀況，有旅客表示列車手拉環斷裂及站點YouBike車輛不足等缺失。今市長侯友宜今受訪表示，昨天三鶯線首航6小時迎來2萬多人次旅客，感謝市民朋友的搭乘，針對零星缺失都立即改善。

侯友宜說，像YouBike在站點的數量有不足部份就立即做好改善，這些都不會影響列車的行駛，重要的是我們發現缺失就會立即調整，要做到市民朋友百分之百的滿意。

交通局長鍾鳴時也指，昨天捷運三鶯線通車，在公車調度部分沒有問題，至於YouBike部分站點因過去使用率較低，昨天因租借人數多才出現缺車問題，隨即立即調度，今天將持續關注交通也會與各單位配合，進行必要的調整。