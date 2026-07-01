紅燈救星！首支遮陽傘西門町獲好評 蔣萬安曝這地點也會有

北市府規畫人行道遮陽傘，第一支遮陽傘已在捷運西門站六號及一號出口架設，昨第一天啟用，使用率相當高，還有民眾驚艷，直呼這是等過馬路時的「紅燈救星」。市長蔣萬安今受訪表示，昨啟用時剛好中午時段，太陽非常大，確實使用率非常高。

蔣萬安今天上午訪視信義區富台社區公寓加裝電梯的成功案例受訪，對於天氣愈來愈熱，北市第一支遮陽傘啟用了，蔣說，市府示範期間，會透過不同的形式、在幾處設置遮陽傘。所以選定西門町、小巨蛋，這幾處是自動開合。昨天看到整個遮陽傘下，可以容納超過15個市民朋友。

蔣說，市府會持續彙整各方的意見，看看遮陽傘的整個設置地點、方式、型態，可以做什麼樣更優化的調整跟精進。

對於議員簡舒培也質疑，這個西門町的遮陽傘設計是比信義區的一座744萬設計陽春，甚至質疑西門町這個經費，是由廠商吸收來幫市府扛？蔣萬安說，北市府就是用不同的方式，不同的廠商，所以會有策略性針對不同的地點設置。

蔣說，所以包括小巨蛋、西門町，另外對於信義商圈當然就會特別考量整個周遭環境、比較時尚，且整個周遭希望能顧及整體市容景觀。所以透過不同的型態方式，希望在示範期間，也會彙整民眾的意見，來持續調整。