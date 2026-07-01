快訊

勞動基金5月單月收益5860億 前5月大賺逾2兆元

鄭宗哲上大聯盟5天兩度遇「板凳清空」 混亂中遭推頭、扯球衣

疫情重創到美籍航空搶進 「台美航線」為何成肥美戰場？

聽新聞
0:00 / 0:00

忽視高血脂險釀大禍 醫師：擅自停藥恐冠狀動脈阻塞

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
圖中U型處為心導管，術前可見紅色箭頭處因血脂堵塞變得狹窄。圖／慈濟醫院提供
圖中U型處為心導管，術前可見紅色箭頭處因血脂堵塞變得狹窄。圖／慈濟醫院提供

現年63歲的呂先生， 10多年前因高血糖與高血脂至台北慈濟醫院就醫，當時除接受藥物控制外，更曾因冠狀動脈狹窄接受心導管手術。術後病況穩定，但呂先生自覺身體無異樣，竟長期中斷門診追蹤並自行停藥。近期，呂先生頻繁出現胸悶、呼吸喘等症狀，回診檢查驚見過去植入的心導管支架，因血脂長期未受控制而嚴重阻塞。所幸經心臟血管科醫師李家誠緊急介入治療疏通，症狀大幅改善。目前呂先生已恢復規律用藥與追蹤，成功化解潛在心血管危機。

高血脂與高血糖、高血壓並列為「三高」疾病。李家誠醫師指出，高血脂初期通常無明顯症狀，被稱為「隱形殺手」，待民眾出現胸悶、胸痛時，血管病變往往已相當嚴重。過多的脂肪與膽固醇會在動脈內壁堆積形成斑塊，造成「動脈粥狀硬化」，一旦斑塊破裂引發血栓，將阻斷血流，導致冠心病、心肌梗塞或腦中風。根據衛福部統計，高血脂患者罹患心臟病與中風的風險，分別是一般人的1.43倍與1.38倍。

目前血脂評估指標包含總膽固醇、三酸甘油酯、高密度與低密度脂蛋白。李家誠醫師提醒，臨床上常有低密度脂蛋白數值看似正常，但致病性脂蛋白顆粒數量已超標的情況，導致風險被低估。建議患者可透過「載脂蛋白B（ApoB）」檢測，精準評估血液中具致粥樣硬化性的顆粒總數，提供更完整的臨床診斷依據。

李家誠醫師表示，治療關鍵在規律用藥不可輕忽，針對治療策略，他強調必須視風險等級而定，包括生活型態調整， 若屬輕度高血脂，建議均衡飲食、規律運動；積極藥物介入，若數值明顯超標，或合併糖尿病、高血壓、慢性腎病，應及早藥物治療。一般患者目標為將低密度脂蛋白控制在100mg/dL以下；曾發生心血管事件的高風險群，則需降至70mg/dL以下，以降低復發風險。

李家誠醫師呼籲，保健食品如魚油、輔酶Q10僅具輔助效果，絕不可替代正規醫療。高風險族群切勿因自覺身體健康而擅自停藥。台北慈濟醫院目前積極響應政府「三高防治888計畫」，透過主動追蹤與個案管理，協助民眾及早介入、妥善控制，防範致命心血管疾病發生。

慈濟心臟血管科醫師李家誠表示，高血脂自行停藥多年，導致男子心導管遭血脂堵塞，所幸介入治療疏通心導管與血管後，胸悶及喘的症狀大幅改善。圖／慈濟醫院提供
慈濟心臟血管科醫師李家誠表示，高血脂自行停藥多年，導致男子心導管遭血脂堵塞，所幸介入治療疏通心導管與血管後，胸悶及喘的症狀大幅改善。圖／慈濟醫院提供

慈濟 高血脂 身體

延伸閱讀

脂肪肝別輕忽 合併三高、肥胖恐走向脂肪肝炎

巷弄健康守護者／張嘉興：落實隱形家醫模式

急性主動脈剝離免跑台北搶命 宜蘭陽明交大醫院留治率達90%

女性別輕忽便祕、小腹凸 醫師警：卵巢癌年輕化趨勢…半數確診已晚期

相關新聞

小嫻發文求「熊貓血」惹議 醫師點出5輸血迷思：無法現捐現用

藝人小嫻日前代友人在社群平台發文，表示學姐的姨丈因大出血正在台大醫院搶救，急需被俗稱為「熊貓血」的「A型Rh陰性」血液，希望符合血型的民眾前往捐血。

32歲女每晚養生習慣竟致乳癌 醫示警：酒後易臉紅者更應注意

不少人認為適量飲用紅酒有益健康，但事實上，酒精與乳癌風險的關聯近年受到越來越多研究關注。營養功能醫學專家劉博仁昨(30)日在臉書表示，即使是少量飲酒，也可能增加乳癌風險，而喝酒容易臉紅的人，更應留意自身酒精代謝能力，盡量減少飲酒。

熱血研究員救台灣鳳梨外銷 如何站穩日本市場？還準備賣到美國？

過了3年，農業部農業試驗所嘉義分所植保系主任黃守宏，想起當時到農業部開會的畫面，仍歷歷在目。

Apple Pay免解鎖「秒嗶」進站 北捷上路首日尖峰逾5千人次使用

北捷7月起全面開放雙北轄內台北捷運除三鶯線外，將全面開放國內、外信用卡及已綁定信用卡的手機行動支付感應閘門，今天上路首日，通勤時間超過5千使用人次，預計今天可突破2萬人次感應，不少民眾也直接將感應功能綁在Apple Watch連手機都不用拿出來就可以進站，便利性再提升。

每年新增患者1萬名 台北榮總成立攝護腺癌治療中心 照護男性健康

根據衛福部癌症登記資料，攝護腺癌發生率逐年上升，躍居國內男性常見癌症之一。台北榮總院長陳威明表示，攝護腺癌為台灣男性第三大癌症、男性癌症死亡率第五位，每年約新增一萬名患者，約三成確診時已屬第四期，每年仍約有兩千人死於此病，台北榮總成立「攝護腺癌治療暨研究中心」，提升診療品質與整合照護。

Uber北投試辦機車載客 交通部：用「文化體驗」包裝仍違法

Uber將於今天下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，強調此次文化體驗的安全措施、相關保障及支援將依適用機制及有關規範辦理。但交通部表示，政府不允許機車從事違法載客商業活動，就算是用免費的文化體驗來包裝，但是依據「營運樣態事實」認定，而非以是否收費來判斷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。