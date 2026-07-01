暑假就來屏東深度旅遊 海洋、藝文到太空科技玩遍山海城鄉

迎接暑假旅遊旺季，屏東縣政府整合各局處資源，7月至8月底推出豐富的深度旅遊與特色體驗，涵蓋藝文展覽、市集體驗、青春音樂與舞蹈、國際教育交流及太空科技競賽等觀光活動，從山線、海線到城市街區都有精彩活動接力登場，邀請全國民眾到訪屏東感受獨具魅力的夏日風情。

暑假最受矚目的「2026屏東夏日狂歡祭」7月4日起在屏東縣民公園登場，今年首度攜手日本超人氣動漫「蠟筆小新」打造主題展覽與沉浸式夏日遊樂空間；位於車城海口港的看海美術館將自8月7日起展出日本知名插畫家mifune（三船）作品展「日常事務所」，透過趣味互動展覽帶領民眾走進充滿共鳴的日常生活場景。

今年暑假也能在屏東市萬倉街鐵路橋下廊道與勝利星村感受不同風貌，7月3日至5日「屏花漾」市集以花卉、美食與文創為主題率先登場；勝利星村「舊好勝」分別主題市集，推廣惜物與資源循環運用的二手物市集也將在8月15日登場，接續8月底則有結合寵物友善與文創手作的「NEKO MARKET」暑假市集，大型招財貓裝置藝術搭配街頭表演，讓來訪旅客在逛市集的同時，感受城市空間再生的新活力。

藝文活動精彩不間斷，恆春文化中心規畫4場演出。

屏菸1936文化基地推出「屏菸夜間部 Club PT 1936」，結合音樂、展演與夜間導覽體驗；屏東縣王船文化館則有「七角頭系列特展（四）－頂中街天寶」。

7月在屏東縣客家文化中心舉辦客語家庭親子課程、客話講故事，以及客家五感夏令營與客家節慶體驗營；8月份「全齡長照通識月」則透過名人講座及電影賞析，引領民眾認識長照議題。

攜手國家太空中心7月24日至26日在旭海辦理第二屆「台灣盃火箭競賽」，並7月25日同步在仁愛國小舉辦火箭發射派對，讓民眾近距離感受太空科技發展成果；此外，國際暑期英語營隊、科學營隊、防災士培訓及地方創生青年見習計畫等活動，也展現屏東培育人才與接軌國際的努力。

運動競技方面，7月17日起展開全國中等學校暨大專院校國術與武術錦標賽。推廣全齡共舞的全民運動風氣，有氧巡迴列車有氧派對「屏東YOUNG 有氧JUMP」，7月4日邀請民眾一起動起來；展現跨世代交流的「屏東熱舞大賞」將於7月25日登場；青少年最期待的「2026屏東青春祭」則於8月14日至16日在屏東公園熱鬧登場。

縣府表示，今年暑假透過整合各類活動，串聯觀光景點、美食、市集、展覽與特色節慶，讓旅客不只是參加活動，更能深入體驗地方文化與生活樣貌。透過AI技術打造「屏東暑期活動總覽」網站，結合心理測驗與互動地圖，協助民眾輕鬆找出最適合自己的夏日活動。