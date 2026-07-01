巴威、梅莎颱風最快今明兩天接力生成 最新路徑預測出爐

颱風季來了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，稍早日本氣象廳已宣布95W及96W增強為熱帶性低氣壓，根據預測，巴威、梅莎颱風最快今明兩天接力生成。

目前南海及太平洋上都有熱帶擾動發展，包括南海的96W及距台灣較遠的95W，稍早日本氣象廳宣布95W及96W增強為熱帶性低氣壓。賈新興指出，預估95W今晚到明天可能發展為第9號颱風巴號威，96W預估明天發展為第10號颱風梅莎。

賈新興指出，95W可能增為強颱，下周不排除接近台灣，也可能往琉球群島移動，兩種預測模式都有，都有要看太平洋高壓退的情況。96W目前通過菲律賓群島進入南海，路徑上朝海南島前進，對台灣無影響。

賈新興指出，今起至8日太平洋高壓主導高溫悶熱，高溫烤全台，西半部及山區午後易有局部雷陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。