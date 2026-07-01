快訊

勞動基金5月單月收益5860億 前5月大賺逾2兆元

鄭宗哲上大聯盟5天兩度遇「板凳清空」 混亂中遭推頭、扯球衣

疫情重創到美籍航空搶進 「台美航線」為何成肥美戰場？

聽新聞
0:00 / 0:00

巴威、梅莎颱風最快今明兩天接力生成 最新路徑預測出爐

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
巴威及梅莎颱風最快今晚到明天可能生成。擷取自YouTube頻道「Hsin-HsingChia」
巴威及梅莎颱風最快今晚到明天可能生成。擷取自YouTube頻道「Hsin-HsingChia」

颱風季來了，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-Hsing Chia」表示，稍早日本氣象廳已宣布95W及96W增強為熱帶性低氣壓，根據預測，巴威、梅莎颱風最快今明兩天接力生成。

目前南海及太平洋上都有熱帶擾動發展，包括南海的96W及距台灣較遠的95W，稍早日本氣象廳宣布95W及96W增強為熱帶性低氣壓。賈新興指出，預估95W今晚到明天可能發展為第9號颱風巴號威，96W預估明天發展為第10號颱風梅莎。

賈新興指出，95W可能增為強颱，下周不排除接近台灣，也可能往琉球群島移動，兩種預測模式都有，都有要看太平洋高壓退的情況。96W目前通過菲律賓群島進入南海，路徑上朝海南島前進，對台灣無影響。

賈新興指出，今起至8日太平洋高壓主導高溫悶熱，高溫烤全台，西半部及山區午後易有局部雷陣雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

今起太平洋高壓主導，天氣高溫悶熱。聯合報系資料照
今起太平洋高壓主導，天氣高溫悶熱。聯合報系資料照

南海 YouTube 賈新興

延伸閱讀

巴威、梅莎颱風最快本周接力生成 賈新興：持續追蹤 移動速度比強度更重要

雙颱可能周五生成 最新預估路徑、影響出爐

雙颱效應？粉專：2颱風形成中恐有1個成強颱 下周有機會接近

雙颱將生成！專家指它將是強而大的颱風 不排除靠近台灣

相關新聞

小嫻發文求「熊貓血」惹議 醫師點出5輸血迷思：無法現捐現用

藝人小嫻日前代友人在社群平台發文，表示學姐的姨丈因大出血正在台大醫院搶救，急需被俗稱為「熊貓血」的「A型Rh陰性」血液，希望符合血型的民眾前往捐血。

32歲女每晚養生習慣竟致乳癌 醫示警：酒後易臉紅者更應注意

不少人認為適量飲用紅酒有益健康，但事實上，酒精與乳癌風險的關聯近年受到越來越多研究關注。營養功能醫學專家劉博仁昨(30)日在臉書表示，即使是少量飲酒，也可能增加乳癌風險，而喝酒容易臉紅的人，更應留意自身酒精代謝能力，盡量減少飲酒。

熱血研究員救台灣鳳梨外銷 如何站穩日本市場？還準備賣到美國？

過了3年，農業部農業試驗所嘉義分所植保系主任黃守宏，想起當時到農業部開會的畫面，仍歷歷在目。

Apple Pay免解鎖「秒嗶」進站 北捷上路首日尖峰逾5千人次使用

北捷7月起全面開放雙北轄內台北捷運除三鶯線外，將全面開放國內、外信用卡及已綁定信用卡的手機行動支付感應閘門，今天上路首日，通勤時間超過5千使用人次，預計今天可突破2萬人次感應，不少民眾也直接將感應功能綁在Apple Watch連手機都不用拿出來就可以進站，便利性再提升。

每年新增患者1萬名 台北榮總成立攝護腺癌治療中心 照護男性健康

根據衛福部癌症登記資料，攝護腺癌發生率逐年上升，躍居國內男性常見癌症之一。台北榮總院長陳威明表示，攝護腺癌為台灣男性第三大癌症、男性癌症死亡率第五位，每年約新增一萬名患者，約三成確診時已屬第四期，每年仍約有兩千人死於此病，台北榮總成立「攝護腺癌治療暨研究中心」，提升診療品質與整合照護。

Uber北投試辦機車載客 交通部：用「文化體驗」包裝仍違法

Uber將於今天下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，強調此次文化體驗的安全措施、相關保障及支援將依適用機制及有關規範辦理。但交通部表示，政府不允許機車從事違法載客商業活動，就算是用免費的文化體驗來包裝，但是依據「營運樣態事實」認定，而非以是否收費來判斷。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。