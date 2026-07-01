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小嫻發文求「熊貓血」惹議 醫師點出5輸血迷思：無法現捐現用

聯合新聞網／ 綜合報導
小嫻日前代學姐姨丈尋特殊血型捐血的貼文，引發外界關注。圖／擷自臉書
小嫻日前代學姐姨丈尋特殊血型捐血的貼文，引發外界關注。圖／擷自臉書

藝人小嫻日前代友人在社群平台發文，表示學姐的姨丈因大出血正在台大醫院搶救，急需被俗稱為「熊貓血」的「A型Rh陰性」血液，希望符合血型的民眾前往捐血。對此，ICU醫師陳志金臉書發文表示，肯定小嫻願意幫忙救人的善意，但認為貼文中的資訊容易讓民眾產生誤解，因此整理出5項常見的輸血迷思，希望協助大眾建立正確觀念。

一、血液無法「現捐現用」

陳志金表示，網路尋人的「現捐」，是無法解當下燃眉之急的。民眾捐出的血液必須先經過愛滋病毒、肝炎、梅毒等傳染病篩檢，以及血型複驗、抗體檢測等程序，通常需數小時至一、兩天才能完成，因此急救時使用的是已完成檢驗的庫存血，而非當天捐、當天輸。

二、醫院有完整血液調度機制

他指出，台灣各醫院與台灣血液基金會皆有全國緊急調度系統，遇到稀有血型患者時，可跨區、跨院調度血液，基金會也建有稀有血型捐血人名冊，由官方主動聯繫符合資格者，不需要家屬自行上網尋人。

三、名稱應使用「Rh陰性血」而非「熊貓血」

陳志金表示，台灣醫療界慣用名稱為「Rh陰性血」，「熊貓血」是中國較常使用的俗稱，容易造成誤解或引發不必要恐慌，建議以正式醫學名稱稱呼。

四、輸血不一定非得A型Rh陰性血不可

他說，輸血只是治療的一部分，醫療團隊還會同步進行止血、凝血等處置；在部分緊急情況下，醫師也可能依病況評估採取其他適當的輸血策略，並非沒有A型Rh陰性血就無法救治。

五、公開求援恐影響醫療量能

陳志金提醒，透過社群平台大量轉傳急尋特定血型貼文，可能造成民眾湧入致電指定的醫院、血庫或急診室，不但無法加快救治，反而增加第一線醫護人員的負擔，影響血液調度與其他病患的醫療作業。

最後，陳志金呼籲，若親友遇到類似情況，應相信醫療團隊與台灣血液基金會的血液調度系統，不必自行透過網路公開尋找特定血型捐血人。他也建議民眾平時養成定期捐血習慣，並透過官方管道查詢血液庫存資訊，看到急需血液的貼文時，也應先確認是否為醫院或捐血中心發布的正式訊息，再決定是否轉傳，以免好意反而造成醫療資源混亂。

父母輸血救孩子更安全？醫師揭近親輸血風險

此外，還有不少人認為，當家人因手術或意外需要輸血時，由父母或兄弟姊妹直接捐血最安全、也最放心。不過，台大品管中心提醒，這其實也是常見的輸血迷思，因為近親輸血反而可能增加罹患致命「移植物抗宿主疾病（TA-GVHD）」的風險，因此醫療上通常不建議直系親屬直接捐血給家人。

台大醫院保健園地曾以案例說明，一名患有心臟疾病的小學生萊恩，在放學途中遭左轉廂型車撞傷，因腦部出血緊急送醫，醫師評估需立即開刀並備血。當醫師告知手術過程可能需要輸血時，父親立即表示願意捐血，母親也因與孩子同為O型血，希望由自己輸血給孩子，但醫師當場婉拒，強調原因並非血型，而是直系血親輸血可能帶來更大的醫療風險。

醫師指出，近親輸血最令人擔憂的是「移植物抗宿主疾病」。這種疾病通常發生在輸血後2至3週，主要是捐血者血液中的淋巴球在受血者體內存活並大量增殖，進一步攻擊受血者的皮膚、肝臟、腸胃及骨髓等器官，患者可能出現嚴重皮疹、腹瀉、肝功能異常及全血球低下等症狀，一旦發病，目前幾乎沒有有效治療方式，死亡率相當高。

醫師解釋，血緣關係越近，發病風險越高，尤其父母與子女等一等親，風險比一般人高出10至20倍。原因在於親屬之間部分人類白血球抗原（HLA）相同，受血者免疫系統較難辨識並清除捐血者的淋巴球，使其有機會在體內增殖，進而反過來攻擊受血者。

醫師表示，若因特殊醫療需求不得不採用指定近親輸血，仍須先完成自費傳染病檢驗，並將血液經放射線照射處理，使血液中的淋巴球失去增殖能力，以降低移植物抗宿主疾病的發生風險。此外，反覆輸血產生特殊抗體或免疫功能缺陷患者，也會依醫療需求採取特殊血品處理。

醫師呼籲，若家人需要輸血，應相信醫療團隊與血庫的專業調度，接受經捐血中心完整檢驗的血液反而更安全，不必執著於必須由親屬直接捐血。同時也鼓勵符合資格的民眾養成定期捐血習慣，維持穩定血液庫存，共同守護醫療用血安全。

捐血 血型 小嫻 陳志金

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