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爭議大！機車載客未上路就被炮轟 Uber：依適用機制及規範辦理

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
Uber將於今天下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務。聯合報系資料照
Uber將於今天下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務。聯合報系資料照

Uber將於今天下午2時啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，不僅計程車工會痛批嚴重衝擊現有合法客運秩序，北市交通局長謝銘鴻今早也在臉書發文強烈譴責 ，並表示此舉若屬實，已挑釁既有法令，市府絕不手軟；對此，Uber表示，此次文化體驗的安全措施、相關保障及支援將依適用機制及有關規範辦理。

今年5月Uber傳出擬在北投試辦「機車載客」服務，當時交通部表示法令上不允許，若違規經營且載客，駕駛人最高罰20萬、公司最高罰2500萬。但Uber仍低調推出服務，今天下午2時起，在北投地區進行為期1個月的「短期文化體驗計畫」機車載客服務，活動期間乘客可免費搭乘體驗。

Uber說明，Uber將於7月1日下午2時起正式啟動為期1個月的「北投短程文化體驗」，以限定期間、限定範圍方式，提供免費機車短程移動體驗選項。

Uber表示，此次與合作夥伴優行福爾摩沙公司，於北投地區推出為期1個月期間限定的免費文化體驗活動，希望透過參與者的回饋，累積在地短程移動、安全機制與使用體驗等相關經驗，作為未來持續交流與討論的重要基礎。

Uber表示，他們相信，智慧城市與交通創新需要政府、產業、在地社群與使用者共同參與，逐步探索更符合北投地區需求的移動方式。

針對外界的質疑，Uber強調始終將安全視為重要原則。Uber表示，此次期間限定免費文化體驗活動由合作夥伴「優行福爾摩沙股份有限公司」規畫相關安全措施，相關保障與支援將依適用機制及有關規範辦理。

此外，參與活動的駕駛合作夥伴皆須符合計畫安全資格，並具備良好的安全紀錄及豐富騎乘經驗；活動期間也提供符合規範的乘客安全帽及安全帽衛生內襯；App也設有駕駛身分驗證，並提供路線偏離偵測與即時分享行程等安全功能，如有任何安全相關問題，參與者可透過App聯繫客服團隊尋求協助。

Uber表示，他們將持續蒐集相關回饋，作為未來交通創新、安全機制及在地移動體驗討論的重要參考。

Uber 機車 北投

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