直擊！吉伊卡哇熱氣球首度現身台東 超萌造型球關山立球

2026台灣國際熱氣球嘉年華即將登場，今年首度與劇場版吉伊卡哇人魚島的秘密合作，最受矚目的吉伊卡哇造型熱氣球昨晨驚喜現身台東關山親水公園，進行首次立球驗收。圓滾滾、萌度爆表的造型一曝光，立刻吸引不少晨運民眾及遊客駐足拍照，也讓不少幸運目擊民眾直呼「太可愛了」

縣府表示，吉伊卡哇造型熱氣球日前才從西班牙運抵台灣，昨特別安排在關山親水公園進行立球驗收，確認球體及各項設備狀況正常，一切順利，將於7月4日在鹿野高台熱氣球嘉年華正式與民眾見面。

「真的太幸運了！」來自外地的李姓遊客興奮表示，原本只是到關山旅遊，沒想到意外目睹吉伊卡哇熱氣球第一次立球，立刻拍照分享給親朋好友，大家都羨慕不已。

一名關山在地居民則說，縣府過去經常利用關山親水公園進行熱氣球試飛與立球，因此得知今年推出吉伊卡哇造型球後，就猜想近期可能會來測試，已經等了好幾天，今天終於等到它，真的超可愛。

除了吉伊卡哇造型熱氣球，今年縣府也配合劇場版吉伊卡哇人魚島的秘密打造「人魚島冒險地圖」，規畫全縣8大拍照打卡點，包括鐵花新聚落、台東故事館、台東車站、活水湖、鹿野高台、富岡漁港及綠島等地，邀請遊客跟著吉伊卡哇展開暑假大冒險。

此外，位於關山米國學校的吉伊卡哇劇場版稻田彩繪也已完成，將與熱氣球活動相互呼應，預料成為今年暑假最熱門的打卡景點之一。