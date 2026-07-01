獨／紅燈救星！北市第一座「巨型遮陽傘」西門站現身抗高溫

台北市政府規畫施作8座人行道遮陽傘，6月30日已於捷運西門站六號及一號出口架設完成，大傘面至少可以容納10多人短暫遮蔭。記者實際走訪，不少民眾覺得滿意，尤其是中華路一段及成都路紅綠燈要等上許久，能讓行人稍微避暑。

捷運西門站六號及一號出口前，在6月30日下午已架設兩座遮陽傘，上頭也貼出告示寫到，因應炎熱夏季，提供舒適人行環境，北市府挑選人流量大且紅綠燈停等時間較長的路口設置智慧電動遮陽傘，同時附上QR Code讓民眾填寫意見。

當天下午雖然不見烈陽，但剛好飄雨，不少人擠在傘下。陳姓學生表示，發現有座遮陽傘，確實很方便，尤其成都路和中華路一段是大路口，動不動就要快2分鐘的紅綠燈，有了這個傘起碼可以在等候時，有個納涼的空間。

一群來自馬來西亞的遊客表示，之前曾到韓國觀光，也有發現不少路口處都有這類型的傘，雖然台北沒有很多，但卻相當貼心，起碼下雨或大太陽的時候，可以躲在傘下。