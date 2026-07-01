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最暖暑假作業！大同國小識字班免寫考卷 校長一句話全場笑了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市大同國小成人識字班日前舉行休業式。一群努力學習認字、寫字的阿公阿嬤學生歡喜迎接假期，校長楊宗明特地到班上勉勵大家，沒有發下國語、數學作業，而是送給每位阿嬤一份最特別的暑假作業：「做一件讓自己真正快樂的事。」圖／取自楊宗明臉書
嘉義市大同國小成人識字班日前舉行休業式。一群努力學習認字、寫字的阿公阿嬤學生歡喜迎接假期，校長楊宗明特地到班上勉勵大家，沒有發下國語、數學作業，而是送給每位阿嬤一份最特別的暑假作業：「做一件讓自己真正快樂的事。」圖／取自楊宗明臉書

國中小即將迎接暑假，嘉義市大同國小成人識字班日前舉行休業式。一群努力學習認字、寫字的阿公阿嬤學生歡喜迎接假期，校長楊宗明特地到班上勉勵大家，沒有發下國語、數學作業，而是送給每位阿嬤一份最特別的暑假作業：「做一件讓自己真正快樂的事。」一句暖心叮嚀，讓現場笑聲不斷，也讓阿嬤們感動不已。

楊宗明表示，看著阿嬤們從剛開始拿筆時的緊張與生澀，到如今已能自信閱讀、書寫，甚至分享生活點滴，每一步都是勇敢突破自我的成果，也證明「學習沒有年齡限制，只要願意開始，每一天都值得為自己喝采」。

休業式上，校長沒有安排課業作業，而是希望大家利用暑假，好好為自己而活。他鼓勵阿嬤們，可以和家人一起旅行、與老朋友喝茶聊天、學一道新料理、每天散步運動、唱一首喜歡的歌，甚至只是靜靜享受一個悠閒的午後，只要能讓自己快樂，就是最棒的暑假作業。

楊宗明笑著向大家約定，9月1日開學時要驗收這份作業，每位阿嬤都要分享暑假期間做了哪些讓自己快樂的事情，並特別叮嚀：「最重要的是，開學時一個都不能少！」一句話道出對長輩健康平安的祝福，也讓全場響起熱烈掌聲。

原本休業式就在祝福聲中準備畫下句點，沒想到阿嬤們熱情起鬨，力邀校長上台高歌。盛情難卻下，楊宗明拿起麥克風演唱〈海海人生〉，熟悉的旋律一響起，阿嬤們也跟著輕聲哼唱，有人打拍子、有人微笑合唱，教室瞬間變成溫馨的小型演唱會。

楊宗明表示，那一刻唱的不只是歌曲，更是每位阿嬤一路走來的人生故事；哼唱的不只是旋律，而是彼此陪伴、共同學習所累積的深厚情誼。他也祝福所有學員暑假都能平安、健康、快樂，把每一天都過得像歌聲一樣充滿溫暖與笑容。

大同國小長期開辦成人識字班，提供高齡長者及有識字需求的民眾學習機會，不僅提升閱讀與書寫能力，更透過課程建立人際互動與終身學習習慣。對許多阿公阿嬤而言，走進教室不只是學習認字，更是重新找回自信、拓展生活圈的重要起點。

嘉義市大同國小成人識字班日前舉行休業式。一群努力學習認字、寫字的阿公阿嬤學生歡喜迎接假期，校長楊宗明特地到班上勉勵大家，沒有發下國語、數學作業，而是送給每位阿嬤一份最特別的暑假作業：「做一件讓自己真正快樂的事。」圖／取自楊宗明臉書
嘉義市大同國小成人識字班日前舉行休業式。一群努力學習認字、寫字的阿公阿嬤學生歡喜迎接假期，校長楊宗明特地到班上勉勵大家，沒有發下國語、數學作業，而是送給每位阿嬤一份最特別的暑假作業：「做一件讓自己真正快樂的事。」圖／取自楊宗明臉書

阿嬤 暑假

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