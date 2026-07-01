馬年策馬奔馳馬場主人仁義潭壩堤馳騁 滿庫美景吸睛

今年馬年，嘉義知名馬場主人、中埔鄉啟承文化藝術基金會董事長晉茂根，近日清晨騎著心愛駿馬奔馳番路鄉仁義潭水庫壩堤，全程約2分鐘跑完全長。影片分享到社群平台後，引發網友熱烈討論，不少人讚嘆「太帥了」、「人馬合一」，為仁義潭滿庫的湖光山色增添另一番風景。

從影片中可見，清晨陽光灑落壩堤，經歷梅雨季、西南氣流及降雨挹注後，仁義潭水庫幾乎滿庫，碧綠湖面映照山景。晉茂根騎著駿馬沿著筆直壩頂穩健奔馳，人馬默契十足，短短2分鐘便完成整段路程，畫面相當壯觀。

晉茂根表示，這匹馬是在自家馬場繁殖培育，已有10多歲。他特地選擇清晨時段騎乘，主要是因為壩堤上幾乎沒有民眾散步或運動，騎乘環境較為安全，也能讓馬匹自在奔跑。晉茂根是嘉義馬術推廣者，在番路鄉經營「晉大大馬場」，投入騎馬體驗推廣，讓更多人認識馬匹休閒運動。

2024年兒童節期間，他曾以文雅國小榮譽家長會長身分，牽著馬匹走進校園，向學童介紹馬的習性與照護知識，安排學生體驗騎乘，不少孩子第一次近距離接觸馬匹，留下深刻印象，也讓馬術教育走入校園。更早在2020年總統、立委選舉投票日，晉茂根騎愛馬前往嘉市宣信國小投票，成為全場焦點。他當時表示，仿效英國民眾帶寵物前往投票的文化，投票兼溜馬，一路吸引民眾拍照，成為當年趣聞。

晉茂根說，騎馬不只是休閒活動，更是一項兼具運動、紓壓與人馬互動的體驗。騎乘時需要運用核心肌群維持平衡，能訓練身體協調性，也能透過與馬匹建立信任關係，享受人馬合一步伐一致的成就感與樂趣。馬匹具靈性，在專注騎乘與互動的過程中，能暫時放下生活壓力，達到放鬆身心的效果，因此多年來始終投入馬術推廣，希望讓更多人有機會親近馬匹，體驗這項兼具運動與療癒特色的活動。