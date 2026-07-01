雙颱可能周五生成 最新預估路徑、影響出爐

目前南海及太平洋上都有熱帶擾動發展，天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，兩個熱帶擾動都有機會在周五成颱，但距台灣較遠的95W可能增為強颱，下周不排除接近台灣。

薛皓天指出，96W目前通過菲律賓群島進入南海，預估今日有機會增強為熱帶性低氣壓，後續受西南季風的暖濕空氣補充，將進入良好的發展空間，有機會在於周五增強為輕颱，不過路徑上朝海南島前進，對台灣無影響。

至於在太平洋上的熱帶擾動95W，薛皓天說，也有機會於今日增強為熱帶性低氣壓，並於周五再增強為輕度颱風，且後續環境良好、海溫高、垂直風切弱，預估將沿著高壓邊緣一路向西北西移動，強度可持續增強為強颱，並且發展成環流很大的颱風。

薛皓天指出，95W成颱後預估下周三接近菲律賓遠海時高壓將減弱，路徑會開始北轉，若高壓減弱不明顯，則往台灣方向移動；若高壓減弱明顯，則往沖繩移動，預估在下周五前後最接近台灣，目前各模式及AI系集路徑圖分歧仍大，待颱風生成後路徑會稍明朗，可持續觀察。

最近天氣，薛皓天說，受太平洋高壓影響，大環境為東南風為主，天氣型態則為晴午後多雲，上半天高溫炎熱雲量少，且紫外線強，午後受熱力作用，雲量增加，天氣轉多雲到陰局部有短暫陣雨或雷雨機會，降雨區域大致為中部以北、各地近山區及山區，平地區域局部有零星飄雨機會，山區要多注意午後大雷雨情況。

薛皓天指出，未來一周皆為晴午後多雲，氣溫方面，北部、東北部高溫約34到35度，局部可達36度或以上，桃竹苗高溫約33到35度，中部以南及花東地區高溫約35到36度，局部有37度或以上高溫。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。