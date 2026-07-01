新聞幕後／北捷今開放Apple Pay等嗶進站 幕後功臣破最難關卡

北捷進入新里程碑，7月1日起，除三鶯線外，全面開放國內、外信用卡及已綁定信用卡的手機行動支付感應閘門，包含外界敲碗多年的Apple pay。北捷站務處票務中心主任陳世宏說，完成這次多元支付系統整合最大困難，在於閘門新舊設備整合的「調校」過度期，長達一年半時間，就是要不斷檢討、修正。

「避免乘客權益受損是最大前提，否則攸關每天兩百多萬乘客權益，只要一個錯扣、閘門卡卡絕對會被罵翻。」在北捷工作26年的陳世宏說，這次負責多元支付系統的整合，尤其能突破Apple Pay等不需解鎖就可進站，這是北捷站務處同仁花了一年多時間，努力整合並隨時調整、檢討，克服各種困難，才完成2361處閘門建置。

陳提到，目前北捷2千多個閘門都是舊的箱體，這次為了突破多元支付，主要是在閘門原本的「心臟」主要控制電腦外，外加「多元支付」功能系統。其中最難的軟體，就是它需要在舊的系統周邊跟新設備整合；第二就是通訊網路要重新規畫，因信用卡交易必須跟原本的通道分開，符合信用卡產業資安的規範。

「因系統都在上線中，新舊整合過程....完全不容出錯。」陳世宏坦言，這長達一年半的整合「調校」過度期壓力非常大，因只要有一個閘門發生錯扣，如旅客搭程25塊區間卻被扣35塊，或是出閘門卡卡、不順就會被罵，所以系統建置整合最大壓力，就是來自開始建置到穩定的「調校期」，對他來說，這個過度期的防線就是「旅客權益不能受損」為前提，所以這一年多來，每周開會檢討，還好幾乎沒有出現錯帳，調整過程也算順利。

甚至在新舊系統的調校過程，他說，如發現有系統bug，同仁也必須當下找原因、再來找修改方法，修改後還要看看會不會重複發生，從一開始大約有250幾座閘門還有感應干擾，現已降到10幾座，目前還在努力改善中，如QR乘車碼會因環境外部陽光干擾，這些也都是他們必須克服的挑戰。

「每天讓兩百多萬人快速、順暢進出站，就是最大成就！」陳世宏坦言，現在閘門整合好，完成「手機就是車票」讓乘客可以拿手機就可搭車，就是他最大成就感，如當年換IC卡票證時，就是完成一張卡可以搭公車捷運輕軌的「一卡通行」目標；現在到下一階段，人人一支手機，「如果沒有好好利用這支手機的價值，就可惜了」，所以推動多元支付。

至於能完成許多民眾敲碗多年的Apple Pay，不用解鎖就可進站，陳世宏說，這一次是透過信用卡模式，解決過往交通儲值卡各家規格不易整合等問題，整個技術開發隨著國際趨勢，讓多元支付更順利。

未來多少人會使用手機綁定信用卡進站？陳世宏說，目前這一塊的使用客群會是非常客優惠或單程票客群為主，目前北捷最多客群還是都會通TPASS通勤族，預估使用Apple Pay等綁信用卡客群及QR乘車碼乘客約8至10％左右，至於使用手機綁定信用卡估約2萬人左右。