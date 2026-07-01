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培育40萬傘兵的大武營變身健身房 全台首座歷史建築健身工廠亮相

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
大武營區的傘具工廠化身為健身房，由健身工廠進駐後，保留建築原貌，來運動民眾認識大武營歷史，並導入AI體適能，串連園區健康社福產業。記者劉星君／攝影
大武營區的傘具工廠化身為健身房，由健身工廠進駐後，保留建築原貌，來運動民眾認識大武營歷史，並導入AI體適能，串連園區健康社福產業。記者劉星君／攝影

培育40萬名空降傘兵屏東大武營區，傘訓中心遷移後，屏東縣政府保留營區13棟建物在2021年登錄歷史建築後展開修復活化，2025年全數完成修復，傘具工廠化身為健身房，健身工廠進駐後，保留建築原貌，來運動民眾認識大武營歷史，導入AI體適能，串連園區健康社福產業。

縣府文資所指出，傘具工廠修復工程2024年完工，第一次招商時徵選在地健身房運營，但因合夥人間意見不同，無法在時限內提出設計圖說等，經雙方協議後解約，重辦招商。重辦招商後，有兩間健身產業參與，經評選後，去年由健身工廠勝出，經文資委員協助審定裝修設計，健身工廠投入室內裝修，今年6月中完成，6月27日試營運，預計7月11日正式開幕。

大武營傘具工廠打造為健身房，是首間在歷史建築物打造健身房，也是健身工廠全台86場館首間位在歷史建築。健身工廠總經理林洵賢說，這是最具特色一間，推廣運動促進身體健康，來運動的人認識大武營區脈絡，也與周邊社福產業、中高齡、銀髮族等結合，讓歷史空間成為生活一部分。

「讓健身工廠不要喧賓奪主」，林洵賢說，施工過程不破壞原有建築，包含天花板木梁、建築外觀完整保留，安裝大量採用夾具固定，降低對建築本體影響。外部招牌也未直接懸掛在建物，配合園區整體景觀設置，整體面積約600坪。除傘具工廠外，還有一旁的烘傘房、洗傘池，這兩處部分未來採不定期開放，透過導覽讓大家認識。

館內設計融入大武營歷史元素，降落傘布作為介紹大武營區歷史材料。館內設計、設備一改常見黑色、紅色，而是用與天花板木梁顏色搭配呼應。

林洵賢說，過去曾看過歐洲不少健身房仿古，屏東打造兼具文化與健康新典範，大武廠首度導入AI體適能檢測中心，透過大數據分析身體組成、肌力與活動能力，提供個人化運動建議，未來與鄰近屏東榮總、長照及社福資源串聯，建構銀髮族安全運動。

文資所指出，大武營區過去肩負傘兵訓練，透過歷史建築再利用，從保障傘兵安全，轉化為守護民眾健康，也為歷史建築活化開啟新的可能。

大武營區面積7公頃，1937年建立「日本陸軍高射砲第八連隊」營區，作為保衛屏東飛行場。戰後由傘兵部隊駐紮，2019年以前作為「陸軍特種作戰指揮部空降傘訓中心」。之後配合都市計畫，部隊遷入屏東機場，營區分別屏東榮總醫院及宿舍，其餘部分在2021年保留13棟營舍登錄為歷史建築與開放綠地使用。

大武營區的傘具工廠化身為健身房，由健身工廠進駐後，保留建築原貌，來運動民眾認識大武營歷史，並導入AI體適能，串連園區健康社福產業。記者劉星君／攝影
大武營區的傘具工廠化身為健身房，由健身工廠進駐後，保留建築原貌，來運動民眾認識大武營歷史，並導入AI體適能，串連園區健康社福產業。記者劉星君／攝影

健身工廠大武廠適首間將歷史建築活化為健身房，空間設計不破壞原有結構，呈現原本天花板木梁，整體空間顏色也與木梁顏色相呼應，讓讓歷史建物成為生活一部分。記者劉星君／攝影
健身工廠大武廠適首間將歷史建築活化為健身房，空間設計不破壞原有結構，呈現原本天花板木梁，整體空間顏色也與木梁顏色相呼應，讓讓歷史建物成為生活一部分。記者劉星君／攝影

健身工廠總經理林洵賢說，讓運動的人認識大武營區脈絡，採用降落傘布作為介紹大武營區歷史材料。館內設計、設備一改常見黑色、紅色，改與天花板木梁顏色搭配呼應。記者劉星君／攝影
健身工廠總經理林洵賢說，讓運動的人認識大武營區脈絡，採用降落傘布作為介紹大武營區歷史材料。館內設計、設備一改常見黑色、紅色，改與天花板木梁顏色搭配呼應。記者劉星君／攝影

健身工廠大武廠是首間將歷史建築活化為健身房，空間設計不破壞原有結構，呈現原本天花板木梁，整體空間顏色也與木梁顏色相呼應，讓讓歷史建物成為生活一部分。記者劉星君／攝影
健身工廠大武廠是首間將歷史建築活化為健身房，空間設計不破壞原有結構，呈現原本天花板木梁，整體空間顏色也與木梁顏色相呼應，讓讓歷史建物成為生活一部分。記者劉星君／攝影

大武營區的傘具工廠化身為健身房，由健身工廠進駐後，保留建築原貌，總經理林洵賢說，大武廠首度導入AI體適能檢測中心，透過大數據分析，提供個人化運動建議，未來與鄰近屏東榮總、長照及社福資源串聯，建構銀髮族安全運動。記者劉星君／攝影
大武營區的傘具工廠化身為健身房，由健身工廠進駐後，保留建築原貌，總經理林洵賢說，大武廠首度導入AI體適能檢測中心，透過大數據分析，提供個人化運動建議，未來與鄰近屏東榮總、長照及社福資源串聯，建構銀髮族安全運動。記者劉星君／攝影

大武營區的傘具工廠化身為健身房，由健身工廠進駐後，保留建築原貌，來運動民眾認識大武營歷史，並導入AI體適能，串連園區健康社福產業。記者劉星君／攝影
大武營區的傘具工廠化身為健身房，由健身工廠進駐後，保留建築原貌，來運動民眾認識大武營歷史，並導入AI體適能，串連園區健康社福產業。記者劉星君／攝影

健身工廠總經理林洵賢說，外部招牌未直接懸掛在建物，配合園區整體景觀設置。記者溜星君／攝影
健身工廠總經理林洵賢說，外部招牌未直接懸掛在建物，配合園區整體景觀設置。記者溜星君／攝影

大武營區的傘具工廠化身為健身房，由健身工廠進駐後，保留建築原貌，來運動民眾認識大武營歷史，並導入AI體適能，牆上的字是傘具工廠的標語「保障生命傘安第一」。記者劉星君／攝影
大武營區的傘具工廠化身為健身房，由健身工廠進駐後，保留建築原貌，來運動民眾認識大武營歷史，並導入AI體適能，牆上的字是傘具工廠的標語「保障生命傘安第一」。記者劉星君／攝影

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