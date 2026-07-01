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撕了又貼、貼了再刮...台北市街頭電桿的「殘膠地獄」真相

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市違規廣告不只黏貼在電桿、號誌桿、電箱等公有設施上，也有住家進出門上可見貼紙小廣告。圖／北市環保局提供
北市違規廣告不只黏貼在電桿、號誌桿、電箱等公有設施上，也有住家進出門上可見貼紙小廣告。圖／北市環保局提供

北市違規廣告紙常出現在公有設施如電桿、號誌桿、電箱，不只用泡棉膠黏貼，有的則是綁在上頭。清潔隊無奈，即使清除也仍會留下痕跡，張貼者會投機在同處再貼，也有人看準清潔隊周間休息空檔、周末人力較少來張貼，形成貓捉老鼠的現況。

環保局去年清除道路上公共設施的違規廣告件數達16萬6678件，張貼樣態五花八門，例如黏貼在電桿、號誌桿、電箱等公有設施上，或以立體A字型放置在人行道上，也有綁繫在電桿、號誌桿等公有設施上的廣告看版，甚至住家進出門上可見貼紙小廣告。

清潔隊員巡檢道路時會撕除違規廣告，環保局環境清潔管理科長陳浩彰直言，最難處理是泡綿、雙面膠等黏膠式廣告，也有貼在不鏽鋼門、燈桿等處的開鎖服務等小貼紙，撕下來後仍有殘膠，還得再用除膠劑、刮刀反覆刮除，不只費時耗力，也可能掉漆；有些違規張貼者不知道貼哪，就會找尋被清除過仍留有痕跡的地方再貼上去。

陳浩彰說，若是在機車、腳踏車、廢棄車輛上綁繩或束帶，只需剪刀即可拆掉。綁在桿上通常是新建案，多半只在建案周邊才看得到，或安排受雇長者整天坐在那顧綁有廣告的桿子；二手成屋買賣則是小廣告居多。

一名清潔隊員曾觀察，許多長者很聰明，知道綁上桿子就會違反廢棄物清理法，只要看到清潔隊員靠近，就會趕緊把繩子解開。此外，他們所處位置若在轉角處，恐遮蔽用路人視線，是否妨礙交通則由警方認定。

陳浩彰提到，清潔隊不會24小時無時無刻都在同一地方，加上排班人力安排，不少人會趁著公務人員休假的周末出沒四處違規張貼，或未達廣告效益，專挑行政區交界處去貼。

北市電桿、號誌桿、電箱等公有設施，都有被張貼違規廣告。記者林佳彣／攝影
北市電桿、號誌桿、電箱等公有設施，都有被張貼違規廣告。記者林佳彣／攝影

北市違規廣告常出現在公有設施如電桿、號誌桿、電箱。圖／北市環保局提供
北市違規廣告常出現在公有設施如電桿、號誌桿、電箱。圖／北市環保局提供

北市違規廣告張貼樣態五花八門，例如以立體A字型放置在人行道上。圖／北市環保局提供
北市違規廣告張貼樣態五花八門，例如以立體A字型放置在人行道上。圖／北市環保局提供

北市清潔隊員巡檢道路時會撕除違規廣告，但最難處理是泡綿、雙面膠等黏膠式廣告，撕下來後仍有殘膠，還得再用除膠劑、刮刀反覆刮除。記者林佳彣／攝影
北市清潔隊員巡檢道路時會撕除違規廣告，但最難處理是泡綿、雙面膠等黏膠式廣告，撕下來後仍有殘膠，還得再用除膠劑、刮刀反覆刮除。記者林佳彣／攝影

北市 台北市 環保局

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