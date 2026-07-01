工讀生當替死鬼...北市滿街違規廣告年拆16萬多件 源頭根本罰不到？

街頭違規廣告貼滿街，北市環保局去年清除16萬多件，前年、大前年甚至都破20萬件，即便祭出停話仍貼不停，且多是建商、房仲業者。地政局雖依法可罰6萬至30萬元，但近1年僅罰5件，罰的還是房仲業者廣告內容違規而非亂貼，議員要求跨局處查源頭。

北市常見違規廣告以租售房屋與建案為大宗，處理方式之一是清潔隊清除，2023年、2024年各處理23.6萬餘件及去年16.6萬多件；二是清潔隊電洽廣告上電話並確認違規屬實，由環保局環保稽查大隊向電信公司申請停話，2023年至2025年為1328件、1071件、584件；三是若抓到違規張貼者，依廢清法罰3600元起跳，近3年取締漸增為407件、358件、587件。

環保局環境清潔管理科長陳浩彰坦言，廢清法是「行為罰」，要能證明行為人張貼，而很多小廣告都以步行、騎機車或自行車方式貼了就走，不易立即查處；加上亂貼者通常是工讀生，確實無法根本開罰到該廣告源頭。曾請教新北、桃園環保局，目前處理作法一樣，面臨相同困境。

陳浩彰說，北市廣告物管理自治條例指3公尺以下範圍屬環保局，比較困擾的是，除了房仲廣告可移給地政局處理，其他如開鎖、水電、建商等類型，依條例第33條要依廢清法的行為罰開罰或停話，或由所有權人主張侵權行為，較難再以相關法規移送主管機關處理。

有官員無奈，違規廣告對環境的傷害性不是最高，要根本解決亂象應從源頭著手。曾有稽查人員為了搜集違規廣告是哪家售屋業者等資訊，希望能藉此開罰房仲業，便佯裝要買房，去聯繫廣告上電話，也真的「約去看房子」，後來考量人身安全而不敢再如此處理。

地政局交易科長陳怡如表示，2012年環保局與地政局共同研定「查處房仲業者違規張貼廣告標準作業程序」，環保局先調查並確定該違規廣告的張貼者是不動產經紀業者，再移送地政局依「不動產經紀業管理條例規定」處理，裁罰6萬至30萬元，金額高於廢清法6000元。

陳怡如說，去年迄今移送23件，其中5件裁罰是因未註明經紀業者名稱、廣告內容不實等，罰鍰各6萬元。建商因非屬地政局轄管，地政局仍會依照內政部訂定「不動產經紀業廣告處理原則」，將建商廣告移請公平交易委員會處理。

議員陳賢蔚認為，一定要罰源頭，才能達到嚇阻效果，可跨局處查源頭。除了針對廣告內容源頭設置罰則，他建議市府可規畫結合鄰里布告欄，並研議納入由民間設置商業布告欄，納管商業廣告物，簡化申請流程、加速審查速度、訂定合理收費標準，不只民眾可接收服務資訊、業者有宣傳管道、政府也方便管理。

陳賢蔚說，「棒子、蘿蔔都要給」，源頭管制須由主管機關去輔導跟處分，雙管齊下或許能解決目前的違規小廣告之亂。

北市違規廣告物張貼樣態五花八門，若是在機車、腳踏車、廢棄車輛上綁繩或束帶，清潔隊只需剪刀即可拆掉。圖／北市環保局提供

北市違規廣告物黏貼在電桿、號誌桿、電箱等公有設施上，也有綁繫在電桿、號誌桿等公有設施上的廣告看板。圖／北市環保局提供