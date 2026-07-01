32歲女每晚養生習慣竟致乳癌 醫示警：酒後易臉紅者更應注意

不少人認為適量飲用紅酒有益健康，但事實上，酒精與乳癌風險的關聯近年受到越來越多研究關注。營養功能醫學專家劉博仁昨(30)日在臉書表示，即使是少量飲酒，也可能增加乳癌風險，而喝酒容易臉紅的人，更應留意自身酒精代謝能力，盡量減少飲酒。

劉博仁分享門診案例指出，一名32歲女性在完成乳癌治療後回診，回顧過去生活習慣時提到，因工作壓力大，逐漸養成每天晚上喝一點紅酒的習慣，原本認為紅酒對心血管健康有幫助，因此未特別在意。不過，她也透露自己每次喝酒都容易臉紅。

經安排ALDH2（乙醛去氫酶2）基因檢測後，發現患者酒精代謝能力較差。劉博仁解釋，ALDH2功能較低的人，酒精代謝後產生的乙醛較容易累積，因此容易出現臉紅反應，也代表身體清除乙醛的能力較弱。

劉博仁指出，近年多項大型研究顯示，酒精可能透過提高體內雌激素濃度、增加乙醛累積、造成氧化壓力及DNA損傷等機制，提高乳癌發生風險，而且風險會隨飲酒量增加而上升。目前國際癌症研究的共識認為，就乳癌而言，並沒有完全安全的飲酒量。

至於ALDH2功能較差是否會直接提高乳癌風險，劉博仁表示，目前相關研究仍持續進行，尚無法直接下定論。不過，已知這類體質與食道癌等上消化道癌症風險增加有關，因此若本身酒精代謝能力較差，又有飲酒習慣，仍建議盡量避免飲酒。

此外，劉博仁也提到，門診中不少女性因乳房超音波檢查發現纖維腺瘤或纖維囊腫而感到擔憂，但大多數屬於良性病變，並不等同乳癌。真正需要關注的是整體危險因子，包括家族史、肥胖、停經後體重增加、缺乏運動、長期飲酒、荷爾蒙暴露，以及是否定期接受乳房檢查。

劉博仁提醒，預防乳癌不能只依賴定期篩檢，更重要的是從日常生活做起，包括維持理想體重、規律運動、均衡攝取天然原型食物、充足睡眠、適當紓解壓力，並減少酒精攝取。他也呼籲，若喝酒後容易臉紅，這可能是身體發出的警訊，應提高警覺，降低飲酒頻率，以維護自身健康。

美研究與WHO皆示警酒精無安全攝取量 專家籲能不喝就不喝

不少人認為「小酌無傷大雅」，但愈來愈多研究指出，即使少量飲酒，也可能增加罹患癌症的風險。美國專家及世界衛生組織（WHO）均提醒，酒精屬於已知致癌物，沒有完全安全的飲酒量，若能減少甚至避免飲酒，對健康更有保障。

根據美國最新研究及聯邦政府委託的相關分析，酒精攝取與結直腸癌、乳癌、肝癌、口腔癌、咽喉癌及食道癌等多種癌症風險增加有關。

世界衛生組織研究團隊也曾在醫學期刊《The Lancet Oncology》發表研究指出，酒精無論攝取多少，都會增加癌症風險，而且飲酒量愈多，罹癌風險愈高。研究估計，2020年全球約有75萬例新診斷癌症與飲酒有關，其中超過10萬例患者屬於低至中度飲酒者，顯示即使不是重度飲酒族群，也可能受到酒精影響。

專家指出，酒精之所以增加癌症風險，主要與人體代謝機制有關。酒精中的乙醇進入人體後，會代謝成乙醛，而乙醛已被證實為第一類致癌物，即使濃度不高，也可能與DNA作用，造成基因損傷與突變，進一步提高癌症發生機率。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康