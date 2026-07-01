快訊

破案英雄淪黑幫內鬼！安心幣商洗錢爆行賄 新北警與餐飲大亨遭聲押

NBA／詹姆斯拋離隊震撼彈 傳勇士領跑搶人大戰「詹柯連線」有望成真

聽新聞
0:00 / 0:00

雙颱效應？粉專：2颱風形成中恐有1個成強颱 下周有機會接近

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
目前有2個熱帶擾動發展中，不排除成颱。圖／擷取自氣象粉專「林老師氣象站」
目前有2個熱帶擾動發展中，不排除成颱。圖／擷取自氣象粉專「林老師氣象站」

進入颱風季了，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，目前有2個熱帶擾動發展中，根據今晨各國最新氣象模式及AI模式模擬結果均顯示，在西北太平洋及南海海域未來1至2天，將有2個熱帶擾動即將生成；但因彼此距離遙遠，不會有雙颱效應，各走各的。

「林老師氣象站」指出，一個是95W，目前距台約4500公里。團隊評估生成為熱帶性低氣壓機會高；由於將進入一個非常適合它再繼續發展的海域，成颱機會同樣也高。在環境駛流場導引下，將往西北西方向移動，期間強度增強為中度颱風至強烈颱風等級之間，由於擾動的size相當大，若太平洋高壓勢力更為西伸，擾動路徑就會偏西，可能於7月8日、9日前後接近台灣東部海域，需要加強注意。

此外，「林老師氣象站」指出，一個是96W，當過菲島陸地，進入南海後，也有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至是輕度颱風，路徑持續往海南島方向行進，這顆對台灣並無直接影響。由於時間尚久，環境還在調整，不確定性大，無需過度緊張，繼續追蹤監測。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

南海 颱風 天氣動態

延伸閱讀

太平洋高壓發威全台熱炸…雙颱將接力生成 恐轉強颱觀察是否侵台

雙颱將生成！專家指它將是強而大的颱風 不排除靠近台灣

熱帶擾動成颱機率高…侵台或北轉襲日本？粉專曝關鍵是它

進入颱風季！2颱風恐發展 吳德榮：關島東方恐為聖嬰年強颱

相關新聞

疫情重創到美籍航空搶進 「台美航線」為何成肥美戰場？

台美航線快速升溫，2025年台美往返航班數較2019年疫情前大幅成長52.9%，市場規模創歷史新高，美籍航空不惜重兵部署、大舉插旗，星宇與阿拉斯加航空也聯手出擊，專家指出，近年台積電赴美鳳凰城設廠等三大因素是關鍵推力，台灣強大的「中轉紅利」更成為肥美戰場，但下個挑戰在地面。

熱！11縣市亮高溫黃燈 恐36度以上

中央氣象署上午針對11縣市發布高溫資訊(橙色)，指出各地天氣高溫炎熱，今(1)日白天新北市、彰化縣、南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、台北市、雲林縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

2個颱風恐發展 粉專:其中一個可能增為強颱下周有機會接近

進入颱風季了，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，目前有2個熱帶擾動發展中，根據今晨各國最新氣象模式及AI模式模擬結果均顯示，在西北太平洋及南海海域未來1至2天，將有2個熱帶擾動即將生成；但因彼此距離遙遠，不會有雙颱效應，各走各的。

進入颱風季！2颱風恐發展 吳德榮:關島東方恐為聖嬰年強颱

進入颱風季了，目前有2熱帶系統發展中。

痛批Uber強推機車載客挑釁台灣法律 工會高喊即刻停辦、研擬撤銷驅逐

Uber今低調於北投啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，遭計程車工會痛批藐視法令、強行硬推，不僅公然挑釁台灣法律，也嚴重衝擊現有合法客運秩序，除訴求北市府嚴正表態要求Uber停止試辦計畫，中央機關的公路局落實稽查、經濟部研擬撤銷公司登記及投資許可，驅逐破壞市場的外資，同時也呼籲外送員夥伴勿以身試法。

Uber「機車載客」恐違規今仍低調上路 乘客免費搭乘、試辦計畫全曝光

今年5月Uber傳出擬在北投試辦「機車載客」服務，計程車工會質疑此舉涉及違法，交通部也說法令上不允許，若違規經營且載客，駕駛人最高罰20萬、公司最高罰2500萬。但Uber仍低調推出服務，今天下午2時起，在北投地區進行為期1個月的機車載客「短期文化體驗計畫」，乘客可免費搭乘體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。