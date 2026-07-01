雙颱效應？粉專：2颱風形成中恐有1個成強颱 下周有機會接近

進入颱風季了，氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，目前有2個熱帶擾動發展中，根據今晨各國最新氣象模式及AI模式模擬結果均顯示，在西北太平洋及南海海域未來1至2天，將有2個熱帶擾動即將生成；但因彼此距離遙遠，不會有雙颱效應，各走各的。

「林老師氣象站」指出，一個是95W，目前距台約4500公里。團隊評估生成為熱帶性低氣壓機會高；由於將進入一個非常適合它再繼續發展的海域，成颱機會同樣也高。在環境駛流場導引下，將往西北西方向移動，期間強度增強為中度颱風至強烈颱風等級之間，由於擾動的size相當大，若太平洋高壓勢力更為西伸，擾動路徑就會偏西，可能於7月8日、9日前後接近台灣東部海域，需要加強注意。

此外，「林老師氣象站」指出，一個是96W，當過菲島陸地，進入南海後，也有機會增強為熱帶性低氣壓，甚至是輕度颱風，路徑持續往海南島方向行進，這顆對台灣並無直接影響。由於時間尚久，環境還在調整，不確定性大，無需過度緊張，繼續追蹤監測。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。