進入颱風季！2颱風恐發展 吳德榮：關島東方恐為聖嬰年強颱

進入颱風季了，目前有2熱帶系統發展中。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3896-2026-06-30-20-35-42）指出，最新(30日20時)各國模式模擬顯示，關島東方及南海一帶，各有熱帶擾動發展跡象，先發展的將取得第9號颱風「巴威」的命名，而關島東方的擾動則有增強至「聖嬰年」典型強颱的機率(因接近聖嬰高海溫區)。但若進一步論及兩者對台的威脅？以關島東方的擾動有較高的機率，但還真是言之過早，尚待觀察各國模式的調整。

最近天氣，吳德榮說，今日太平洋高壓漸增強，各地晴時多雲、午後有對流在山區發展，少部分平地偶有受到影響的機率。各地區氣溫如下：北部24至36度、中部23至36度、部24至37度及東部23至36度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至下周三(2至8日)太平洋高壓影響，各地晴時多雲、午後山區有局部短暫降雨的機率。明起熱如盛夏、全台最高氣溫雖比上一波略低，仍可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。下周四(9日)的天氣視颱風動向而定，尚待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。