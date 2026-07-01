快訊

破案英雄淪黑幫內鬼！安心幣商洗錢爆行賄 新北警與餐飲大亨遭聲押

NBA／詹姆斯拋離隊震撼彈 傳勇士領跑搶人大戰「詹柯連線」有望成真

聽新聞
0:00 / 0:00

進入颱風季！2颱風恐發展 吳德榮：關島東方恐為聖嬰年強颱

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
吳德榮說，最新(30日20時)美國系集模式(GEFS)模擬圖顯示，關島東方(右)及南海一帶(左)，各有「熱帶擾動」發展的跡象。(圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄
吳德榮說，最新(30日20時)美國系集模式(GEFS)模擬圖顯示，關島東方(右)及南海一帶(左)，各有「熱帶擾動」發展的跡象。(圖擷自weathernerds)擷取自「洩天機教室」專欄

進入颱風季了，目前有2熱帶系統發展中。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3896-2026-06-30-20-35-42）指出，最新(30日20時)各國模式模擬顯示，關島東方及南海一帶，各有熱帶擾動發展跡象，先發展的將取得第9號颱風「巴威」的命名，而關島東方的擾動則有增強至「聖嬰年」典型強颱的機率(因接近聖嬰高海溫區)。但若進一步論及兩者對台的威脅？以關島東方的擾動有較高的機率，但還真是言之過早，尚待觀察各國模式的調整。

最近天氣，吳德榮說，今日太平洋高壓漸增強，各地晴時多雲、午後有對流在山區發展，少部分平地偶有受到影響的機率。各地區氣溫如下：北部24至36度、中部23至36度、部24至37度及東部23至36度。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，明日至下周三(2至8日)太平洋高壓影響，各地晴時多雲、午後山區有局部短暫降雨的機率。明起熱如盛夏、全台最高氣溫雖比上一波略低，仍可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。下周四(9日)的天氣視颱風動向而定，尚待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

關島 吳德榮 颱風

延伸閱讀

熱飆37度高溫 恐雙颱接力生成 吳德榮指它有增強至聖嬰年典型強颱機率

太平洋高壓發威全台熱炸…雙颱將接力生成 恐轉強颱觀察是否侵台

雙颱將生成！專家指它將是強而大的颱風 不排除靠近台灣

高壓影響各地炎熱！新北等10縣市防36度高溫 留意午後雷陣雨

相關新聞

熱血研究員救台灣鳳梨外銷 如何站穩日本市場？還準備賣到美國？

過了3年，農業部農業試驗所嘉義分所植保系主任黃守宏，想起當時到農業部開會的畫面，仍歷歷在目。

培育40萬傘兵的大武營變身健身房 全台首座歷史建築健身工廠亮相

培育40萬名空降傘兵屏東大武營區，傘訓中心遷移後，屏東縣政府保留營區13棟建物在2021年登錄歷史建築後展開修復活化，2025年全數完成修復，傘具工廠化身為健身房，健身工廠進駐後，保留建築原貌，來運動民眾認識大武營歷史，導入AI體適能，串連園區健康社福產業。

撕了又貼、貼了再刮...台北市街頭電桿的「殘膠地獄」真相

北市違規廣告紙常出現在公有設施如電桿、號誌桿、電箱，不只用泡棉膠黏貼，有的則是綁在上頭。清潔隊無奈，即使清除也仍會留下痕跡，張貼者會投機在同處再貼，也有人看準清潔隊周間休息空檔、周末人力較少來張貼，形成貓捉老鼠的現況。

工讀生當替死鬼...北市滿街違規廣告年拆16萬多件 源頭根本罰不到？

街頭違規廣告貼滿街，北市環保局去年清除16萬多件，前年、大前年甚至都破20萬件，即便祭出停話仍貼不停，且多是建商、房仲業者。地政局雖依法可罰6萬至30萬元，但近1年僅罰5件，罰的還是房仲業者廣告內容違規而非亂貼，議員要求跨局處查源頭。

疫情重創到美籍航空搶進 「台美航線」為何成肥美戰場？

台美航線快速升溫，2025年台美往返航班數較2019年疫情前大幅成長52.9%，市場規模創歷史新高，美籍航空不惜重兵部署、大舉插旗，星宇與阿拉斯加航空也聯手出擊，專家指出，近年台積電赴美鳳凰城設廠等三大因素是關鍵推力，台灣強大的「中轉紅利」更成為肥美戰場，但下個挑戰在地面。

熱！11縣市亮高溫黃燈 恐36度以上

中央氣象署上午針對11縣市發布高溫資訊(橙色)，指出各地天氣高溫炎熱，今(1)日白天新北市、彰化縣、南投縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。基隆市、台北市、雲林縣、花蓮縣為黃色燈號，請注意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。