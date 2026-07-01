痛批Uber強推機車載客挑釁台灣法律 工會高喊即刻停辦、研擬撤銷驅逐

Uber今低調於北投啟動「北投短程文化體驗計畫」機車載客服務，遭計程車工會痛批藐視法令、強行硬推，不僅公然挑釁台灣法律，也嚴重衝擊現有合法客運秩序，除訴求北市府嚴正表態要求Uber停止試辦計畫，中央機關的公路局落實稽查、經濟部研擬撤銷公司登記及投資許可，驅逐破壞市場的外資，同時也呼籲外送員夥伴勿以身試法。

今年5月Uber傳出擬在北投試辦「機車載客」服務，當時交通部表示法令上不允許，若違規經營且載客，駕駛人最高罰20萬、公司最高罰2500萬。但Uber仍低調推出服務，今天下午2時起，在北投地區進行為期1個月的「短期文化體驗計畫」機車載客服務，活動期間乘客可免費搭乘體驗。

台北市計程車駕駛員職業工會與台灣數位平台預約接送從業人員產業工會今日發表聯合聲明指出，Uber／優行福爾摩沙公司今天起於北投區強推「北投短程文化體驗計畫」（機車載客測試），且外傳該計劃曾與地方政府進行過交流。

工會表示，為避免此類測試流於違法灰色地帶、嚴重衝擊現有合法客運秩序，呼籲台北市長蔣萬安及北市府，應站在市民安全與法治立場共同嚴格把關。

工會痛批，交通部今年5月已明確對外說明，違規載客駕駛人最高罰20萬元，公司最高罰2500萬元罰鍰，Uber竟藐視公權力執意推動機車載客，此舉無疑是對台灣法律的公然挑釁；該計畫雖以「文化體驗」為名，但實質運作模式仍屬機車載客營業。

工會訴求，北市長蔣萬安應即刻出面溝通並嚴正表態，要求Uber機車載客測試計劃即刻停止，切勿縱容外資平台挑戰法律底線、損害本國合法運將權益；北市府應成立「專責處理小組」主動釐清，該計畫媒合及派案行為是否違反「公路法」，並嚴懲各項違法事實；設定官方「專門檢舉信箱」，依法核發獎金，透過公私協力共同維護健康的客運市場環境。

同時也要求中央把關，工會指出，先前交通部已明確說明，平台業者若以機車從事載客媒合，涉及未經核准經營汽車運輸業，與現行法規不符，將依「公路法」重罰平台業者最高2500萬罰鍰，然Uber仍執意硬推，認為交通部公路局即日起應落實稽查。

另也促請經濟部同步處置，研擬撤銷該公司登記與投資許可的必要手段，將惡意違法、破壞市場秩序的外資驅逐出場。

工會也呼籲第一線外送員夥伴及一般機車駕駛，勿為一時蠅頭小利及獎勵津貼，讓自身陷入違法與事故深淵，根據公路法第77條規定，個人若非法經營汽車運輸業，最高可處10萬元罰鍰，還會依法吊扣牌照及駕照。

工會表示，發生事故時，駕駛人恐揹負全責及刑事責任，機車是「肉包鐵」，傷亡風險遠高於小客車，且外送元平時投保的保險通常不包含「機車載客營運行為」，若在載客過程中發生車禍，導致乘客受傷或死亡，保險公司及可能拒絕理賠，屆時外送員恐獨自面對百萬、千萬鉅額民事賠償，以及過失傷害、過失致死等刑事責任。