Uber「機車載客」恐違規今仍低調上路 乘客免費搭乘、試辦計畫全曝光

今年5月Uber傳出擬在北投試辦「機車載客」服務，計程車工會質疑此舉涉及違法，交通部也說法令上不允許，若違規經營且載客，駕駛人最高罰20萬、公司最高罰2500萬。但Uber仍低調推出服務，今天下午2時起，在北投地區進行為期1個月的機車載客「短期文化體驗計畫」，乘客可免費搭乘體驗。

計程車工會指出，Uber今下午2時於北投地區推動「機車載客」服務，昨天向參與活動計劃的駕駛夥伴公布「北投短程文化體驗計畫」。

內容指出，「北投短程文化體驗計畫」於今下午2時正式啟動，透過Uber App數位化北投在地體驗，讓國內外觀光客都能體會北投特有的機車移動文化。

北投短程載客測試計畫目前以限定地區、限定對象、限定期間的方式僅行，優行福爾摩沙公司透過Uber平台進行測試與管理。實際參與體驗計畫的駕駛，需遵守交通法規與相關規定。

根據試辦的體驗計畫內容，乘客可於文化體驗計畫限定的計劃地區，也就是在北投地區，透過Uber App體驗機車載客服務，單趟距離限定在約5公里內的短程行程；提供載客服務的駕駛，限定已受邀並已開通可上線的駕駛合作夥伴參與；而體驗期間從7月1日下午2時至7月31日。

乘客應付車資計算方式，是以每公里（或少於1公里）基本費40元加上每公里費用5元乘以公里數的費用，乘上動態加成倍率1至1.3倍，但在體驗活動期間，乘客可享「免費」體驗優惠。

「動態加成」是系統依乘客叫車當下即時供需情況依前述計算方式計算，加成倍率為1至1.3倍；「付款方式」，乘客行程費用皆為信用卡付款，目前不開放現金付款；另外，駕駛夥伴可依乘客需求調整路線或依導航行駛。

駕駛收入與獎勵部分，在測試計劃期間，除了行程收入外，也將提供額外獎勵。搭配獎勵後，初期每趟行程預計可獲得約80至90元以上收入；乘客應付車資將以「行駛里程」與當下供需情況計算（測試計劃期間可能彈性調整），實際金額以App顯示為準。

計劃首月預計將發放乘客「期間限定免費體驗優惠」，為免疑義，乘客使用的優惠不會影響到駕駛夥伴的行程收入，駕駛獎勵將於活動周期結束後，最晚於次周三錢匯入夥伴App錢包。

體驗計畫也規畫出駕駛獎勵金額細節，駕駛於7月1日至7月14日期間，完成首趟行程即可獲得「首趟獎勵」1000元，且該期間內，每完成1趟行程，即可額外獲得50元每單額外獎勵；此外，每個活動周期內上線時間累積達12小時且累計接單率達80％，即可額外獲得該周上限時數獎勵3000元。

活動周期分為2指定時段，周期一指定時段為7月1日至7月7日每天早上7時至晚間7時59分；周期二指定時段為7月8日至7月14日每天早上7時至晚間7時59分。

此外，駕駛在7月2日早上9時至下午1時與7月3日中午12時至晚間7時間均維持上線狀態，駕駛於活動周期一的累計上線時間為12小時。

累計接單率部分，駕駛若在7月2日早上9時至下午1時與7月3日下午1時至晚間8時間均維持上線狀態，且上線時總共累計收到20趟行程派案並接受其中18個派案，在活動周期一的累計接單率為90％。

若經系統確認，駕駛在活動指定時段累計上線達12小時且於該期間內收到共0個派案，依舊符合上限時數獎勵領取資格。

針對Uber推動的「機車載客」服務，交通部公共運輸及監理司長胡廸琦先前說明，汽車運輸業屬於許可事業，機車載客的服務模式為計程車客運業，依法規定必須以四輪小客車經營，使用機車載客在法令上並不允許，Uber不能在違反規定的前提下自行試辦營運。

胡廸琦指出，機車載客屬計程車客運業範疇，在北投地區營運，主管機關為地方政府，可依照「公路法」相關規定處理，根據「公路法」第77條規定，駕駛人可處20萬元罰鍰，公司則最高可處2500萬元罰鍰；她表示，罰則很重，由於Uber還處於招募駕駛階段，呼籲駕駛人及Uber不要觸法。

根據「公路法」第77條第2項，並落實於「未依法申請核准經營汽車運輸業及計程車客運服務業處罰辦法」第5條的裁罰基準，個人以小型車、機車違規經營汽車運輸業者，首次可罰10萬元起，並吊扣車牌和駕照4個月，累犯也將加重開罰，第5次以上違規或6個月內非法營運2次以上，可罰20萬元並吊銷車牌和駕照，2年內不得再考領駕照。

業者違規以大型車經營公路汽車客運業、市區汽車客運業、遊覽車客運業，首次將開罰100萬元，第6次以上或6個月內連續違規3次以上，最高開罰2500萬元。