真偽難辨！AI內容海嘯 全球焦慮

每天早上打開手機，你接觸到的第一篇內容，是來自人工智慧（ＡＩ），還是真人撰寫？國際新聞媒體協會（ＩＮＭＡ）預測，到二○三六年，網路上只有百分之○點三的內容由人類生產，其餘全由ＡＩ生成。國際出版單位上月在「世界新聞年會」上發布，去年底人類和ＡＩ「死亡交叉」，由生成式ＡＩ產出的文字、圖像等媒體內容，已經超越了人類產製的數量，真實與虛偽之間，愈來愈難以辨識。

去年AI內容超越人寫

由世界新聞出版協會（ＷＡＮ–ＩＦＲＡ）和全球媒體與雜誌協會 （ＦＩＰＰ）共同出版的《二○二六—二七年媒體創新報告》日前發布，創新媒體顧問集團總裁塞尼奧爾（Juan Señor）報告時指出，去年底，ＡＩ生成的內容總量已超越人類，網路上約有六成內容是ＡＩ撰寫或修改而來。另據歐洲刑警組織預測，今年ＡＩ生成或合成的線上內容可能多達九成。

AI垃圾內容充斥日常

這場ＡＩ內容海嘯帶來的不只是資訊量爆炸，還有品質崩塌。塞尼奧爾表示，現在人們看到任何資訊，第一直覺就是「那是ＡＩ做的」，「預設是ＡＩ」的文化已悄悄形成；「垃圾ＡＩ宣傳」（slopaganda）新名詞也因應而生，大量結合ＡＩ垃圾和政治操縱的內容充斥日常。

「大家都愛說，全世界的資訊都裝在你的口袋裡，這其實是一件極度令人迷失方向的事：你以為的真實，可能並不是真的；你以為是假的，反而可能是真的」。英國衛報總編輯維納（Katharine Viner）舉例，伊朗危機期間，美國白宮和伊朗政府的Ｘ帳號都發送了大量ＡＩ合成的假訊息，當政府都如此，「誰能責怪人們對自己看到的東西感到困惑？」

可信任的新聞更被需要

但是人類不是毫無希望。儘管整體新聞信任度近年下滑，紐約時報發行人沙茲伯格（A.G. Sulzberger）表示，根據牛津大學路透新聞研究所調查，當民眾遇到可疑的訊息、想要查核真假時，最先想到的求證管道還是「我信任的新聞來源」，排名最末的則是「ＡＩ聊天機器人」。

他說，就算ＡＩ生成內容已大量湧入網路空間，民眾在關鍵時刻依然傾向相信人類建立的新聞品牌，能夠被信任的新聞與資訊比任何時候都更罕見、也更被需要。

「ＡＩ無法複製同理心，它無法複製個人魅力，它無法複製人類社群所共享的笑聲、悲傷與共同價值」。德國霍爾茨布林克出版集團執行顧問埃舍（Rainer Esser）對未來保持樂觀，他說，ＡＩ是自動化工具，當平凡的事務被自動化，不平凡的價值反而會變得更加珍貴；真實是唯一無法透過演算法低成本生產的貨幣，當內容創作的成本因ＡＩ降到零時，信任與品牌的價值將趨向無限。

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今起一連三天將刊登「ＡＩ衝擊新聞業」系列報導，深入探討全球媒體信任危機、ＡＩ的正反論辯、創作者與長影音崛起等趨勢，帶領讀者重新思考人類無法取代的核心價值。