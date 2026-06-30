一生奉獻滿州民謠、亂彈戲曲 張日貴、王慶芳獲傳藝金曲獎特別獎

國立傳統藝術中心今天公布第37屆傳藝金曲獎入圍名單與特別獎得主。本屆音樂類特別獎得主為張日貴、戲曲表演類特別獎為王慶芳。音樂類由《春城小唱》與《『對話與融合』之德・臺・古・今—歐洲古今器樂室內樂》雙雙獲得7項提名，戲曲表演類則由唐美雲歌仔戲團《夢在海潮那邊》與台北木偶劇團《赤子》同樣獲得5項提名，並列本屆戲曲表演類最大贏家。

傳藝中心指出，張日貴畢生致力於滿州民謠的保存、傳承與推廣，是滿州民謠最具代表性的傳承者之一。她自幼耳濡目染，將生命經驗融入歌聲，以深厚演唱功力完整保存牛母伴、平埔調、五孔小調、楓港小調等珍貴曲調，展現恆春半島多元歷史與文化記憶。

張日貴自1970年代起，長年投入民謠傳習工作，深入校園與社區培育後進，為滿州民謠扎根傳承奠定重要基礎。2014年起擔任文化部滿州民謠傳習計畫傳習藝師，透過4年一期的傳習機制，培育新世代傳承人才。近年積極參與跨界合作與創新展演，展現傳統藝術與時俱進的生命力。其一生奉獻滿州民謠，對台灣重要傳統藝術的保存、傳承與發展貢獻卓著。

王慶芳為亂彈戲曲演員、重要傳承者與客家採茶戲資深講戲先生。身為台灣最後一批童伶班出身亂彈藝人，王慶芳1945年入新竹「慶桂春陞」童伶班學戲，畢生從事戲曲表演工作迄今，生涯縱橫跨越亂彈、四平、外江、採茶、歌仔戲不同劇種。傳藝中心指出，王慶芳能為各劇團講戲、排戲甚至創編新作戲齣，在亂彈戲衰頹之際持續堅持演出機會，維持亂彈戲必要能見度。

2014年文化部將亂彈戲列入「重要傳統表演藝術」項目之一，首位被登錄的人間國寶為潘玉嬌。2020年王慶芳被登錄為「文化部文化資產局重要傳統表演藝術—亂彈戲－保存者」，於2021年開始進行亂彈戲曲的傳習計畫。對王慶芳而言，傳承亂彈戲曲以及說戲、演活戲之務刻不容緩，已成為他一生的志業。

第37屆傳藝金曲獎頒獎典禮將於8月22日（六）在台灣戲曲中心大表演廳登場，下午5點30分為「傳藝大道」星光紅毯，晚間7點舉行頒獎典禮。本屆特別邀請影視歌、舞台劇四棲藝人鳳小岳擔任宣傳大使。鳳小岳分享自己從小學習南管、參與布袋戲演出，甚至在後場吹嗩吶與敲鑼打鼓的童年經歷，這些記憶至今仍是他跨界創作的重要養分。