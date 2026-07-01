健康你我他／中風及時就醫 保住復原機會

表哥和表嫂堪稱是一對神仙眷侶，他們直銷事業做得很成功，家族聚會時，表嫂總是打扮得雍容華貴。但有一年家族聚餐，表哥帶著表嫂出席時，大家都愣住了，表嫂眼神呆滯、精神不濟，半邊身體無法正常活動，連吃飯都需要表哥餵食，原來表嫂中風了。

表哥說那天表嫂突然半邊臉麻木，手臂無法抬起，說話含糊不清。表哥直覺判斷她可能是中風，立即送醫急診，所幸因為及時就醫，病情沒有持續惡化，但接下來卻是漫長的復健之路。

所謂「患難見真情」，表哥對表嫂的照顧就是如此。他不遺餘力地陪伴她，凡事親力親為，朋友勸他可以申請長照或聘請外籍看護，但表哥只是搖搖頭，他說：「我照顧，她安心，我也放心。」

令人欣慰的是，在表哥悉心照料與陪伴下，表嫂身體復原有明顯的進步，臉上的笑容又回來了。如今她也會在家族群組裡問候大家，分享和表哥出遊的照片，重新找回了生活的熱情。

表嫂中風時，因為及時就醫，保住了復原的機會；在人生最艱難的時刻，身邊有一個不離不棄的伴侶。中風雖然改變了表嫂的人生，但也讓她體會了愛的重量。這不只是身體的復健，更是一段生命重新綻放的旅程。