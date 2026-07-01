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新制上路 無鮮乳標章不可標示「鮮乳」
因應去年初紐西蘭牛乳零關稅叩關，衛福部食藥署去年6月公告鮮乳標示新制，今天7月1日上路。食藥署食品組組長許朝凱指出，依新制取得農業部「鮮乳標章」產品才可標示為「鮮乳」，其餘品項僅標示為牛乳、羊乳、某某動物乳等，若違規標示為鮮乳，將依「食品安全衛生管理法」最重罰鍰400萬元。
我國與紐西蘭簽訂貿易協定，自2025年起紐國牛乳可「零關稅」輸入，引發國內酪農業者不滿，擔心價格競爭影響市場，且原先規畫紐國牛乳製品可標示「長效鮮乳」有誤導之虞，行政院經多次跨部會討論，決議要求取得農業部鮮乳標章的國產牛乳，才可標示為「鮮乳」。
依最新「食用動物乳保久乳調味乳乳飲品及乳粉品名及標示規定」，原稱「鮮乳」用詞調整為「食用動物乳」，品名可標示為「牛乳」、「羊乳」或「其他動物乳」或相關同義詞；取得農業部核發「鮮乳標章」，或農產品生產及驗證管理法「驗證標章」的乳品，才能標示為「鮮乳」，自今年7月1日起生效，以生產日期為認定標準。
許朝凱指出，新制上路後，市售乳品如有不符鮮乳條件，卻於外包裝標示為鮮乳違規標示情況，可依「食安法」重罰4萬至400萬元；若標示不完整，也可依法處3萬至300萬元罰鍰。
目前國內牛乳業者多數已完成認證，7月1日前已在市面販售的產品，可繼續販賣至有效日期為止，盼藉此降低業者於新制實施後，包裝標示修正或包材更換所衍生的成本。
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