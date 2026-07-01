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脂肪肝別輕忽 合併三高、肥胖恐走向脂肪肝炎

聯合報／ 記者蘇湘雲／台北報導
林口長庚醫院胃腸肝膽科教授暨健診中心主任林蔚然。記者蘇湘雲／攝影
林口長庚醫院胃腸肝膽科教授暨健診中心主任林蔚然。記者蘇湘雲／攝影

健檢報告上的「脂肪肝」，常被民眾當成可忽略的紅字，不需要追蹤。但對肩負家庭經濟、照顧責任的中年族群來說，最怕的不是報告多一項異常，而是身體真的倒下，工作與家庭都受影響。醫師提醒，脂肪肝不是單一肝臟問題，若合併肥胖、三高或心血管疾病，可能代表全身代謝亮警訊。

林口長庚醫院胃腸肝膽科教授暨健診中心主任林蔚然表示，有高血壓、高血糖、高血脂等三高者，多數合併脂肪肝、代謝異常，且常伴隨冠心症。高科技業、醫療人員、貨車司機等高壓族群，易因慢性壓力、飲食不規律，讓脂肪肝悄悄上身。

「許多人都輕忽脂肪肝帶來的隱形傷害。」林蔚然說，當脂肪肝引起肝臟發炎，演變成代謝性脂肪肝炎，若持續惡化，就可能走向纖維化、肝硬化，增加肝癌風險。而7成代謝性脂肪肝炎患者死因，與中風、心肌梗塞等心血管疾病有關。

並非胖的人才會有脂肪肝，林蔚然指出，約兩成患者屬於外表正常卻內臟脂肪過高的「泡芙型體質」，顯示疾病與代謝失衡密切相關，但多數患者仍合併過重或肥胖問題。研究顯示，體重減少5%，可改善肝臟脂肪堆積與部分代謝指標；減重達10%，對於肝臟發炎與疾病進展風險可能有幫助，效果因人而異。

林蔚然提醒，若健檢發現脂肪肝，應就醫評估是否已有肝臟發炎、纖維化或合併其他慢性疾病風險。特別是合併肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂或心血管疾病者，更應及早介入，積極管理整體代謝狀態。

過去脂肪肝的處置，多以飲食、運動與減重為主。近年隨著GLP-1類藥物發展，讓部分符合條件患者，在生活型態調整外，增加治療選項。GLP-1為人體腸道分泌的腸泌素，可促進胰島素分泌、延緩胃排空並調節食欲，隨著體重下降，脂肪肝與相關代謝異常也可能同步改善。

林蔚然強調，並非所有GLP-1藥物皆可改善脂肪肝或代謝性脂肪肝炎，是否適用仍需依個別診斷、共病狀況及藥品核准適應症，由醫師專業評估。目前已有與人體GLP-1結構高度相似的藥物，完成第三期臨床試驗並於台灣取得適應症，為患者提供新的輔助治療選擇。

林蔚然曾收治一位約40歲女性，健檢報告顯示體重過重，有脂肪肝、肝指數異常，建議可使用GLP-1藥物治療，搭配飲食、運動調整，3個月內體重顯著下降，脂肪肝、肝指數也獲改善，對持續治療與健康管理更有動力。

糖尿病、高血壓、高血脂或膽固醇異常等心血管疾病風險者，以及肝指數異常者，都是脂肪肝惡化高風險族群。林蔚然呼籲，只要有脂肪肝，又合併肥胖或三高、心血管疾病等共病，應及早就醫、及早治療。

脂肪肝 三高

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