聽新聞
0:00 / 0:00

頭匠張嘉興：落實隱形家醫模式

聯合報／ 記者翁唯真／專訪
張嘉興(左一)與診所護理人員合影。圖／張嘉興提供
張嘉興(左一)與診所護理人員合影。圖／張嘉興提供

35歲男性總覺得口渴，以為身體脫水，習慣飲用市售含糖飲料、運動飲料，近期持續感到口渴、多尿、全身無力，心想應該是「重感冒」，至診所就醫。不料，血液檢查報告連醫師都大吃一驚，血糖值高達400至500mg/dL，糖化血色素（HbA1c）更飆破11%，已有蛋白尿等初期腎臟微血管病變。

台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長張嘉興表示，我國三高慢性病患者人數高達數百萬人，但控制狀況卻不盡理想，以糖尿病整體照護品質來說，參考世界衛生組織標準，台灣糖尿病照顧品質僅處於「中段班」，原因並非藥物不足，而是病友難改生活習慣，以及醫療院所檢查的齊備率仍有待加強。

在胰島素給付與膽固醇藥物開放方面，台灣健保涵蓋率表現優異，但在各項檢查率上仍有進步空間，例如糖尿病各項檢查的齊備率僅六至七成，加入論質計酬共照網的診所達標率可能高達七至八成，但沒有加入此平台的診所，常規檢查的落實率僅有四到五成。至於高血壓，因缺乏公開公衛數據，整體達標率更低，推估僅約四成。

台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長張嘉興(右)為糖尿病患進行眼底篩檢。圖／張嘉興提供
台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長張嘉興(右)為糖尿病患進行眼底篩檢。圖／張嘉興提供

論質計酬 改善醫、病習慣

國人偏好精緻澱粉、含糖飲料，且外食比率偏高，以致攝取過多的醣類，長期下來容易引發代謝疾病，血糖居高不下。35歲男性即為典型個案，明知有糖尿病家族遺傳史，卻毫不忌口，仍偏愛含糖飲料、手搖飲，導致血糖飆升，成為洗腎候選人。

在醫師及個管師建議指導下，個案遠離高糖飲食習慣，採得舒飲食，配合運動，規律用藥。經過三至五年回診追蹤與治療，目前糖化血色素獲得控制，只剩6%左右，不再施打胰島素，僅需口服藥物，就能維持正常血糖，腎功能與蛋白尿也獲得改善。

在治療上，團隊成員各司其職，醫師在急性期果斷給予胰島素、排糖藥（SGLT2i），迅速穩定血糖，並保護其器官；衛教護理師則引導其進行常規的足底神經與眼底篩檢，及早阻斷眼睛小血管病變的惡化；營養師針對飲食習慣予以重塑。

國人十大死因排行榜中，多項與三高疾病息息相關，隨著人口老化，為保障國人健康，政府推動「健康888計畫」進行三高防治，希望提高收案率至八成、強化八成生活型態介入，提升八成的控制達標率，盼藉由制度改革改善慢性病照護品質。

張嘉興表示，近年健保署積極導入「論質計酬」P4P機制，推出「大家醫計畫」及醫院「全能全社區計畫」，提出政策誘因，只要能好好照顧患者，給予適當衛教的醫療院所，就能額外獲得獎勵，藉此改變醫師的處方習慣與病人的就醫習慣。

台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長張嘉興。圖／張嘉興提供
台灣家庭醫學醫學會常務副秘書長張嘉興。圖／張嘉興提供

基層診所 能長期追蹤患者

今年更整合「家醫2.0」方案，基層醫師如協助整合一名多重慢性病患者的藥物，並引導病人養成良好生活習慣，讓血糖、膽固醇及尿蛋白等數值達標，每年即可額外獲得500至1100元實質獎勵，促使基層診所更願意主動將病人「納入」個案管理。

「基層診所落實了大家醫計畫。」張嘉興強調，三高病人分布於各層級醫療院所，但唯有基層診所、社區醫院才能長期追蹤患者用藥狀況、生活習慣，適時介入，遠離死亡威脅。如確定為急重難罕等患者，則交由大型醫院負責。

盡管衛福部推廣「家庭醫師責任制度」，但大部分國人對於家庭醫師仍覺陌生，張嘉興說，原因在於台灣實施「自由就醫」，常跳過診所、地區醫院，直接至醫學中心掛號，反觀英國、日本等先進國家就強制落實家庭醫師限制作，讓許多病友掛不到號。

張嘉興說，社會大眾習慣「隱形家醫模式」，長輩如有病痛，總先找熟識醫師處理。年輕媽媽有婦科問題，到了其他科別醫師診間時，也會主動詢問。若能落實家醫制度，整合相關政策，就能妥善照顧數百萬名三高患者。

糖尿病 三高

延伸閱讀

巷弄健康守護者／黃振國助控管三高 設計血壓衛教手冊

新冠快篩應增給付 可減少急診壅塞

【生活新觀點】補水不只是止渴！家醫科醫師：掌握「清爽補給」兩大關鍵，忙碌生活也能自帶健康感

科學人／腎病沒藥醫？從洗腎王國邁向腎利轉型

相關新聞

真偽難辨！AI內容海嘯 全球焦慮

每天早上打開手機，你接觸到的第一篇內容，是來自人工智慧（ＡＩ），還是真人撰寫？國際新聞媒體協會（ＩＮＭＡ）預測，到二○三六年，網路上只有百分之○點三的內容由人類生產，其餘全由ＡＩ生成。國際出版單位上月在「世界新聞年會」上發布，去年底人類和ＡＩ「死亡交叉」，由生成式ＡＩ產出的文字、圖像等媒體內容，已經超越了人類產製的數量，真實與虛偽之間，愈來愈難以辨識。

頭匠張嘉興：落實隱形家醫模式

35歲男性總覺得口渴，以為身體脫水，習慣飲用市售含糖飲料、運動飲料，近期持續感到口渴、多尿、全身無力，心想應該是「重感冒」，至診所就醫。不料，血液檢查報告連醫師都大吃一驚，血糖值高達400至500mg/dL，糖化血色素（HbA1c）更飆破11%，已有蛋白尿等初期腎臟微血管病變。

聯合+紐時 打造新聞永續商模

如果AI正扮演著去中間化角色，那麼媒體唯一的職責，就是想盡辦法成為大眾腦海中主動記住，並直接早訪的那個電話號碼。沙茲伯格

重建信任 把記者帶到讀者眼前

電影「穿著Prada的惡魔二」裡，梅莉史翠普飾演的米蘭達早已沒有廿年前的風光，相比當年一本厚到需要人抱著、被封為「聖經」的雜誌，米蘭達自嘲了一句：「我們雜誌已經薄到可以剔牙了」。看似誇張的一句話，卻忠實反映出新聞媒體正面臨的多重危機，一邊是市場萎縮、面對數位和ＡＩ衝擊的生存壓力，一邊是讀者流失，信任度備受考驗。

脂肪肝別輕忽 合併三高、肥胖恐走向脂肪肝炎

健檢報告上的「脂肪肝」，常被民眾當成可忽略的紅字，不需要追蹤。但對肩負家庭經濟、照顧責任的中年族群來說，最怕的不是報告多一項異常，而是身體真的倒下，工作與家庭都受影響。醫師提醒，脂肪肝不是單一肝臟問題，若合併肥胖、三高或心血管疾病，可能代表全身代謝亮警訊。

新制上路 無鮮乳標章不可標示「鮮乳」

因應去年初紐西蘭牛乳零關稅叩關，衛福部食藥署去年6月公告鮮乳標示新制，今天7月1日上路。食藥署食品組組長許朝凱指出，依新制取得農業部「鮮乳標章」產品才可標示為「鮮乳」，其餘品項僅標示為牛乳、羊乳、某某動物乳等，若違規標示為鮮乳，將依「食品安全衛生管理法」最重罰鍰400萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。