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丁香魚、秋刀魚、海膽 放寬重金屬鎘殘留標準
為確保國人食用安全，食藥署昨公布丁香魚、秋刀魚及海膽等三種容易蓄積重金屬漁產的鎘殘留上限，各有不同標準，比起現行按「其他魚類」管理規範，高出三至廿倍不等，以海膽調幅最大，與原本上限相較，寬鬆了廿倍。
衛福部昨預告修正「食品中汙染物質及毒素衛生標準第六條修正草案」。食藥署食品組長許朝凱表示，本次修正由農業部漁業署提出申請，針對丁香魚、秋刀魚及海膽增訂鄰近海域常見的汙染物重金屬鎘殘留標準，原因為這三項漁產為台灣特有水產品，食用量較大，但目前並未特別針對這些水產品進行科學評估後提出獨立的管制限量。修正後丁香魚每公斤○點一五毫克，秋刀魚每公斤○點一毫克，海膽每公斤一毫克，均高於「其他魚類」○點○五毫克。
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