丁香魚、秋刀魚、海膽 放寬重金屬鎘殘留標準

每天早上打開手機，你接觸到的第一篇內容，是來自人工智慧（ＡＩ），還是真人撰寫？國際新聞媒體協會（ＩＮＭＡ）預測，到二○三六年，網路上只有百分之○點三的內容由人類生產，其餘全由ＡＩ生成。國際出版單位上月在「世界新聞年會」上發布，去年底人類和ＡＩ「死亡交叉」，由生成式ＡＩ產出的文字、圖像等媒體內容，已經超越了人類產製的數量，真實與虛偽之間，愈來愈難以辨識。

2026-07-01 00:10