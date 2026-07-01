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觀察站／產銷失衡 總要全民消化

聯合報／ 本報記者邱瓊玉李柏澔

每逢農漁產品價格崩跌，民進黨政府的標準作業程序總是驚人一致：開記者會、辦促銷活動、呼籲全民多吃，再者要求各部會、公股事業認購。近日芒果盛產價格低迷如此，鰻魚價格重挫亦復如是，看似積極救市，實則只是頭痛醫頭、腳痛醫腳，始終無力回答一個最根本的問題：為什麼產銷失衡總是一再發生？

近日國內芒果盛產，產地價格低迷，果農叫苦連天，農業部卻忙著宣傳台灣芒果成功外銷歐洲，強調法國一顆售價兩千多元，塑造「台灣水果揚名國際」的光鮮形象。然而，再漂亮的故事，也掩蓋不了外銷量占總產量比率有限的事實，對絕大多數仰賴本土消費的果農而言，政府口中的台灣之光，根本無法解決自家果園在盛產期面臨的滯銷跌價危機。

而台灣鰻魚外銷日本已今非昔比，去年出口僅剩三百公噸，不到十年前的一成，日本鰻苗市場更幾乎被中國大陸全面占據，今年鰻苗價格暴跌至近卅年新低，成鰻池邊價跌破養殖成本，不少養殖戶寧可把魚留在池裡，也不願忍痛賠售。既然風險早已存在，為何沒有更早調整生產結構？為何沒有積極開拓新市場？

令人失望的是，農業部拿出的答案依然沒有改變，請大家多吃鰻魚、請公股銀行認購、請各部會幫忙促銷。

如果每一次市場失靈，最後都只能靠全民消費、政府機關採購來善後，那麼農業部存在的價值究竟是什麼？農業部不就是要透過產銷預警、市場分析、出口布局與產業升級，避免農民在價格崩跌後才淪為被搶救的對象？若最後只能寄望全民用胃來消化政策失敗，這樣的農政未免太廉價。

面對農漁產品產銷的惡性輪迴，農業部應建立大數據產銷預警系統，早在二月鰻苗放養量暴增、價格暴跌的時候，官方就應預警半年後的鰻魚產量，及早介入引導漁民調節養殖密度。如果盛產期的農漁產品無法及時售出，就必須靠完善的冷鏈保存，並提高加工比率，藉此拉長銷售期來去化產量。

將資源投入基礎建設與大數據預警，才能減少農漁民產銷失衡的困境，農漁民最需要的不是「全民搶購」的救急戲碼，而是一套能預防危機、降低風險的制度，否則今天是芒果、明天是鰻魚，永遠都有下一項農漁產品等待政府搶救，農業部也將陷在「宣傳救市、價格再跌、再次救市」的惡性循環中。

芒果 鰻魚 農業部

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