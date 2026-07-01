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日人吃的鰻魚 8成來自大陸
日本人餐桌上的鰻魚，很多其實來自中國大陸。日本農林水產省的數據顯示，日本平均每年活鰻進口量超過七千公噸，其中近八成來自大陸；鰻魚加工品進口量約二點一萬公噸，大陸生產比率更高達百分之九十九點九。
大陸鰻魚產業規模能快速擴大，關鍵在於養殖、加工與出口產業鏈完整。據「福建鰻業」微信公眾號，二○二三年時，全球人工養殖鰻魚產量約廿萬公噸，其中大陸養殖量超過十五萬公噸，全球占比接近七成五，已是世界最大鰻魚生產國。大陸同時也是全球最大鰻魚加工和出口國，產品出口至七十多個國家和地區。三聯生活周刊指出，大陸鰻魚養殖主要集中在福建、廣東兩省，占大陸鰻魚養殖業規模的百分之八○以上。福建主要養殖美洲鰻，廣東則以日本鰻為主。
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