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市場流失 賣了賠錢、不賣賠更多

聯合報／ 記者陳雅玲劉明岩／連線報導
台灣鰻魚外銷搶不過大陸，養殖戶批評政府不聞不問。聯合報系資料照
台灣鰻魚外銷搶不過大陸，養殖戶批評政府不聞不問。聯合報系資料照

雲林、彰化是國內鰻魚產地，主要外銷日本。鰻農表示，近年大陸搶單，全台每月出貨量僅四十至五十公噸，比疫情前每月逾百公噸減少五成以上，去年底池邊價每公斤三四○元，目前只剩兩百元；七月起鰻魚飼料漲價，賣的錢連飼料成本都不夠，「賣也是賠錢，不賣賠更多」。

日本有「土用丑日」吃鰻魚補身的飲食文化，往年五月起外銷訂單增加，今年卻靜悄悄，直到六月才稍有起色。

雲林縣鰻魚生產合作社理事主席吳明憲表示，儘管六月訂單增加，但與疫情前相比大減五成；每公斤飼料八十元，一公斤鰻魚飼養成本要二五○元，賣鰻魚的錢連飼料成本都不夠。

雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達表示，今年池邊價格下跌近三成，政府多次開記者會行銷、找內外銷通路，但台灣鰻魚只有中秋、過年送禮需求較大，整體訂單少，加上景氣不好，國內盤商把價格壓低，怎麼養都賠錢。

彰化縣鰻蝦生產合作社主席黃呈錫說，台灣鰻魚過去外銷日本居多，疫情後日本鰻魚活體店面減少，加上匯率問題，大陸對外銷鰻魚提供百分之十七退稅補貼，嚴重衝擊台灣鰻魚銷量，目前國內成鰻產量過剩，轉以內銷為主，價格也直落，估計彰化有九成養殖戶轉型或乾脆不收成。

黃呈錫說，鰻苗產自海邊，台灣、日、韓及大陸每年合計有七十五公噸配額，但大陸漁民未遵守，去年產量激增到一六○公噸，影響鰻苗價格；去年最高每尾八十元，到今年跌到五、六元，鰻苗產量過剩，飼養量增加，價格滑落，去年底池邊價每公斤三四○元，目前只剩兩百元。

黃呈錫說，政府補助大陸以外市場，每公斤補助四十元，另針對國內行銷，多少有幫助；不過，活體鰻魚很難處理，冷凍鰻魚比較好處理，這是拓展國內市場面臨的問題。

鰻魚 疫情 彰化

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