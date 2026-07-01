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鰻魚價崩 鰻苗每尾5元 近30年新低

聯合報／ 本報記者／綜合報導
農業部昨舉辦夏季國產鰻推廣活動，現場展示多樣化國產鰻魚加工產品。記者胡經周／攝影
農業部昨舉辦夏季國產鰻推廣活動，現場展示多樣化國產鰻魚加工產品。記者胡經周／攝影

去年東亞鰻苗豐收，養殖漁民因放苗量大，再加上中國大陸搶占日本外銷市場，導致今年鰻魚價格大跌。早在今年二月，中南部產區傳出台灣鰻苗價格從原本每尾廿五元，大跌到剩下五元左右，幾乎創近卅年新低。

為協助地方產銷，農業部昨攜手餐飲集團舉辦國產鰻推廣記者會，從今年初至今，農業部幾乎每兩個月就開一次記者會促銷國產鰻魚，上周還在立院偕同多位立委推銷國產蒲燒鰻魚漢堡，顯見價格確實不樂觀。

民進黨立委邱志偉昨天表示，政府與相關單位應積極介入調節，避免讓漁民承擔不必要的損失；國民黨立委張嘉郡表示，台灣鰻魚產業遭遇出口市場變化等挑戰，政府有責任協助產業度過困境，幫農民找出路。

行政院上周五討論各部會採購鰻魚，漁業署也發公文到公股銀行及各部會，鼓勵採購鰻魚。財經部會和部分國公營事業證實，收到農業部轉來採購芒果、鰻魚的訂購單，但沒強制配額。公股行庫人員說，採購芒果的意願較高，但不見得會買鰻魚。

根據農業部統計，台灣鰻魚年外銷量在一九九○年時高達二點五萬公噸，百分之九十銷往日本，活鰻就有約一點三萬公噸。但受新冠疫情衝擊，加上中國大陸以低價美洲鰻搶市，在日本市場已占據主導地位，去年外銷日本只剩三○一公噸，台灣活鰻在日本的市占率更不到百分之五。

興達港區漁會總幹事郭展豪坦言，業者只能努力精進養殖和相關技術，看怎麼走才能變得不可取代。

有鰻魚養殖戶表示，以去年的捕撈量來看，今年大豐收並不意外，至於農政單位給予的協助，最多就是幫忙推廣或是舉辦幾場記者會而已，但成效其實相當有限，即使做成鰻魚便當，恐怕價格也不親民。

農業部政務次長黃昭欽表示，去年鰻苗捕撈量足夠，入池量大增，價格因此沒有過去幾年的高。至於中國大陸的低價競爭，台灣鰻魚養殖技術成熟，對台灣鰻魚有信心。

類似情況也出現在鬼頭刀。國民黨立委吳宗憲表示，以宜蘭南方澳為例，是台灣重要的鬼頭刀捕撈與外銷重鎮，過去台灣鬼頭刀高達七成外銷美國，如今受對美關稅衝擊、外銷競爭力面臨下滑，國內市場的消費習慣還有待普及，種種考驗都讓漁民感到深深的焦慮。

漁業署表示，除了辦理各項促銷活動，也推動國際行銷，同時配合農業部推動跨部會團購機制，於電商平台推出鰻魚團購方案，擴大銷售通路，協助產業分散市場風險。

鰻魚 農業部 邱志偉

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