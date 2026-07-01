北捷解鎖行動支付 手機3大Pay通關

台北捷運今起全面開放信用卡綁定手機行動支付感應進站，市長蔣萬安昨表示，包括Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay等手機支付綁定國內外大部分信用卡，都可以感應快速通過閘門，「嗶手機進站」。

北捷昨辦記者會宣布，除了三鶯線試營運後再納入建置，雙北轄內捷運都可使用手機綁定信用卡支付，每日通勤逾兩百萬人次乘客都受惠。蔣萬安致詞指出，市府去年十月完成全線車站閘門更新及軟硬體升級，今年一月啟動QR Code乘車碼及與台新銀行合作的信用卡感應支付測試，各項測試均順利完成，為多元支付正式上線奠定基礎。

蔣補充說，持蘋果手機可以黑屏過閘，也就是不用解鎖，不用喚醒螢幕，只要將手機靠近閘門即可直接過閘，跟上國際趨勢，台北的國外旅客都可享受「一機通關」。若手機不巧電量耗盡，已啟用「快速交通模式」的旅客仍可完成付款正常搭乘。

「攸關每天兩百多萬乘客權益，完全不容出錯。」北捷站務處票務中心主任陳世宏說，只要有一個閘門發生錯扣，如旅客搭乘廿五元區間卻被扣卅五元，或是出入閘門不順就會被罵，所以這一年半來，每周檢討並修正。預估使用Apple Pay等綁信用卡客群及ＱＲ乘車碼乘客約占百分之八至十。