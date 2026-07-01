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聖嬰強颱機率升 今年首颱最快下周生成

聯合報／ 記者孟嘉美／台北報導

中東太平洋海溫明顯升高，確定今年將是聖嬰年，且不排除發展成強聖嬰。中央氣象署氣象預報中心主任黃椿喜指出，聖嬰年颱風生成位置通常距台較遠，充分的發展條件，讓近台颱風強颱比率提高。預估今下半年颱風數正常偏少、近台颱風約三至五個。而颱風季首颱，最快下周就會登場。

黃椿喜表示，七月正式進入颱風季，今年已正式進入聖嬰發展階段，秋季達到最強，預估至少持續到明年春季。由於是聖嬰年，且不排除可能發展成強聖嬰，因此颱風生成位置距離台灣較遠，經過暖海域時間長，強颱比率也會偏高。

黃椿喜表示，今年一月至六月全球已有八個颱風生成，較氣候平均值顯著偏多，但下半年預估颱風數較正常偏少機率最大。

目前太平洋海域已有兩團熱帶雲簇正在發展，分別為台灣正南方的南海系統，以及距離台灣東南方約四千公里的遠洋系統。氣象預報中心科長劉宇其表示，南海系統熱帶雲簇持續往西北移動，對台應影響不大。馬紹爾群島附近的遠洋系統，一周內有機會發展為熱帶性低氣壓，但要成颱、影響台灣，最快要下周中後期。

颱風

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