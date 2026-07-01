小型車基本拖吊費 設天花板最高3千

「拖吊蟑螂」利用道路救援漫天喊價收費，交通部昨預告「道路拖吊服務定型化契約應記載及不得記載事項」草案，明訂合約揭露資訊，其中，拖吊基本費不得高於國道拖救基本費的兩倍，以兩百萬元以下小型汽車為例，基本拖吊費最高三千元，最快可望年底前上路。

交通部公共運輸及監理司長胡迪琦說，拖吊服務定型化契約僅適用於一般道路拖吊服務，不適用加水、換胎、送油、接電等；其次，契約也僅適用於車主打電話請拖吊業者拖吊，若透過第三方如汽車車廠、信用卡等則不適用。

第三，須明確揭示拖吊費用，包含基本費、里程加收費、現場作業費、待時費、特殊期間加成、特殊作業費、空趟費及付款方式，並在營業所及網頁公開；此外，基本費、里程加收費均不得超過國道拖救基本費率的兩倍。

未來定型化契約上路後，一般道路救援的拖吊費用不得超過上述費用的兩倍，即二百萬元以下小型汽車拖吊費用不得超過三千元，價值二千萬以上的跑車，最高四萬元。

胡迪琦還提到，國道拖救費率針對逾十公里里程，每公里加收五十元，一般道路拖吊費率逾十公里每公里加收一百元。

其餘現場作業費、待時費、空趟費等費用沒有規定，但需經地方政府同意、公告。

胡迪琦說，若民眾發現拖吊金額和契約訂定的金額有差異，就構成消費爭議，可依消保法提訴訟，業者若不改善，可依消保法處三萬至卅萬元，再不改開罰五萬至五十萬元，得按次處罰。