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三鶯線開箱 侯友宜：未來還有7條捷運要完成

聯合報／ 記者張策林媛玲／新北報導
新北市捷運三鶯線通車典禮，行政院長卓榮泰（二排左三）、新北市長侯友宜（二排右二）及藍綠兩陣營新北市長參選人李四川（二排右）、蘇巧慧（二排左二）都出席。記者潘俊宏／攝影
新北市捷運三鶯線通車典禮，行政院長卓榮泰（二排左三）、新北市長侯友宜（二排右二）及藍綠兩陣營新北市長參選人李四川（二排右）、蘇巧慧（二排左二）都出席。記者潘俊宏／攝影

新北捷運三鶯線昨通車，藍綠政治人物齊聚見證，新北市長侯友宜表示，三鶯線歷經七年多施工，克服疫情及原物料上漲等挑戰，如期完成通車，讓新北捷運營運里程突破一○八公里、九十座車站，均居全國第一。新北還有七條捷運持續興建，「下一任市長有責任完成各項捷運建設」。

三鶯線通車成為新北市長選戰攻防焦點，通車典禮昨上午在鶯歌車站外舉辦，也充滿政治味，行政院長卓榮泰、藍綠兩陣營新北市長參選人李四川、蘇巧慧都出席，李還上前和蘇握手致意。

侯友宜致詞時對曾為三鶯線付出的人都表示感謝，不僅感謝中央歷任總統、院長，也提到李四川在擔任新北市副市長時開始設計規畫三鶯線，並在擔任行政院祕書長時給予大力支持，不僅推動三鶯線，也參與新北市美術館等重大建設，「很多硬體建設都有他留下的身影」。對於新北市未來捷運工程，除強調「下一任市長有責任把這些事情完成」，也拜託中央在審查時快速。

卓榮泰致詞表示，侯市長談話的重點他聽到了，中央、地方會好好努力達成，新北將會有一八九公里捷運路線，「侯市長把台北市比下去了」。

卓稱讚，從上個月的淡江大橋到這個月的三鶯線，新北是月月有通車，區區有建設；工程團隊歷經疫情及缺工缺料、原物料上漲等，雖工期拉長，錢沒增加，讓他非常感謝。

但卓榮泰最後表示，前天才接到行程通知，他排除早上行程來祝賀新北鄉親。

新北市新聞局長李利貞說，不清楚行政院內部通報情況，市府上周五宣布通車日期後，即電話聯繫等形式邀請行政院、中央相關部會及曾為三鶯線努力過的前市府團隊。

上月淡江大橋通車祈福儀式，交通部未邀請侯友宜及新北市府出席，引發地方反彈，藍營質疑中央「搶功」，卓榮泰昨又拋出前一天才獲通知，讓地方直呼似有弦外之音；知情人士指出，三鶯線通車典禮前一天彩排時，行政院有派員至會場協調流程，還想主導座位安排，難道是老大心態？

侯友宜 三鶯線 李四川

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