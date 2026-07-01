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憂突發事故送醫不及 近8成癌友不支持在宅化療

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

台灣癌症基金會日前調查四千多名癌友、家屬、照顧者意見，逾七成受訪者表示，即使醫師評估自身狀況適合居家化療，仍會覺得憂心，若藥物滲漏、針頭脫落，無人及時協助，病人家屬需承擔風險。

立委陳昭姿王正旭辦公室昨舉辦「化療要居家？」公聽會。癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，居家化療議題傳出後，在癌友網路群組炸鍋，有人分享，家人在醫院化療三小時，突發休克倒地，如果發生在家裡，該如何解決？

台灣癌症基金會調查四○九九名癌症病人、家屬與照顧者對於居家化療的看法，結果顯示，即使醫師評估適合，仍有百分之七十七點三受訪者不願接受居家化療，其中九成六擔心緊急狀況無法處理，百分之八十八點八憂心缺乏醫護支援，百分之七十六點四擔心商業保險無法理賠。

「不少病友擔心，家中化療過程中如有臨時狀態，恐無法解決。」台癌執行長蔡麗娟說，在百分之十五點四願意接受居家化療者中，仍超過七成希望建立廿四小時醫護諮詢、緊急轉診等完整配套，並確保病人擁有選擇權。

台灣免疫暨腫瘤學會理事長吳教恩表示，化療可能出現急性過敏反應、輸注反應、藥物外滲等併發症，嚴重時需醫療即時介入，若沒有及時給藥，恐造成休克。且居家化療實際上仍須由專科護理師出勤執行，且化療後仍需觀察病人一段時間，消耗人力更大。

台大癌醫中心分院血液腫瘤部主任柯博升提醒，欲順利推行居家化療，除須考量病人本身是否適合，也應篩選醫院條件，確保病人發生突發情況時，可以緊急後送至醫院，以及直接聯繫原主治醫師了解病情及用藥情況，對症下藥。

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